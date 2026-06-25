Comentarista da NOS confunde Antonio Rüdiger com um jogador que já se aposentou há um ano; telespectadores ficam totalmente perplexos

Jeroen Grueter causou grande espanto entre os telespectadores da partida da Copa do Mundo entre Alemanha e Equador. O comentarista da NOS confundiu Antonio Rüdiger com Jêrome Boateng.

Após pouco menos de sete minutos de jogo, os alemães estavam no meio de uma jogada de construção, quando a bola chegou a Rüdiger. “Lá está o Boateng”, disse Grueter, que corrigiu seu erro pouco depois. “Boateng? Quero dizer, claro, Rüdiger.”

Boateng disputou um total de 76 partidas pela seleção alemã, com a qual se sagrou campeão mundial em 2014. Sua última partida pela seleção remonta já a 13 de outubro de 2018, contra a seleção holandesa.

Boateng encerrou sua carreira profissional no verão passado, após anos de sucesso, entre outros, no Bayern de Munique. Mesmo assim, Grueter pensou, por um instante, que Boateng estava de volta aos gramados em Nova York.

Os telespectadores reagiram, portanto, totalmente perplexos. “A NOS deixa eles fazerem qualquer coisa. Que vergonha. O Mats Hummels também está jogando, Jeroen?”, pode-se ler. “Não vai me dizer que o comentarista da NOS acabou de dizer que o Boateng joga na zaga da Alemanha”, reage outro.