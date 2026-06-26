Hans Kraay Júnior se mostrou moderadamente otimista em relação ao desempenho da seleção holandesa na noite de quinta-feira. Depois de abrir uma vantagem relâmpago de 2 a 0, a Oranje não enfrentou mais dificuldades contra a Tunísia e acabou se sagrando campeã do grupo com uma vitória por 3 a 1.

Graças à vitória relativamente fácil, a seleção holandesa pode agora se preparar para um confronto nas oitavas de final contra o Marrocos, que terminou em segundo lugar em seu grupo, atrás do Brasil. O vencedor desse confronto enfrentará, nas oitavas de final, o Canadá ou a África do Sul na disputa por uma vaga nas quartas de final.

Após o jogo, o programa “WK Praat”, da ESPN, discutiu amplamente a vitória da seleção holandesa. Kraay Júnior se referiu a “uma vitória normal, com alguns bons jogadores”. O analista citou Denzel Dumfries e Brian Brobbey como exemplos.

“Depois do Japão, ele está totalmente no seu próprio ritmo com seus cruzamentos precisos”, começa Kraay Júnior ao falar sobre o lateral-direito do (em breve) Real Madrid. Graças a um cruzamento assim de Dumfries, a Oranje já abriu o placar aos 2,5 minutos. Ellyes Skhiri desviou a bola precisa de Dumfries para o próprio gol, pouco antes de Brobbey conseguir empurrá-la para dentro.

“Brobbey também está causando uma boa impressão”, continua Kraay Júnior. “Ele ajuda a seleção holandesa, principalmente contra times tão defensivos. É ótimo poder passar a bola para ele. E quase não ouço ninguém falar sobre o fato de que ele ganhou muito mais profundidade no seu jogo.”

Perez, porém, quer fazer uma observação sobre a vitória da seleção holandesa: a Tunísia não é um bom parâmetro, na opinião dele. “Um jogo como o de hoje é, afinal, profissionais contra amadores”, afirma o analista dinamarquês.

Os norte-africanos, que voltam para casa sem pontos e sem glória, não causaram exatamente uma boa impressão nele. “Um joguinho de preparação, como se um clube da Eredivisie jogasse contra o VV Spanbroek. A maneira como aquele goleiro reage e como aqueles jogadores se movimentam… são simplesmente amadores. Não dá para ficar assistindo.”