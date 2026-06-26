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Brian BrobbeyIMAGO
Lars Capiau

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Comentários contundentes após o jogo Holanda x Tunísia: “São apenas amadores... Não dá nem para assistir!”

Países Baixos
Tunísia
Copa do Mundo

Hans Kraay Júnior se mostrou moderadamente otimista em relação ao desempenho da seleção holandesa na noite de quinta-feira. Depois de abrir uma vantagem relâmpago de 2 a 0, a Oranje não enfrentou mais dificuldades contra a Tunísia e acabou se sagrando campeã do grupo com uma vitória por 3 a 1. 

Graças à vitória relativamente fácil, a seleção holandesa pode agora se preparar para um confronto nas oitavas de final contra o Marrocos, que terminou em segundo lugar em seu grupo, atrás do Brasil. O vencedor desse confronto enfrentará, nas oitavas de final, o Canadá ou a África do Sul na disputa por uma vaga nas quartas de final. 

Após o jogo, o programa “WK Praat”, da ESPN, discutiu amplamente a vitória da seleção holandesa. Kraay Júnior se referiu a “uma vitória normal, com alguns bons jogadores”. O analista citou Denzel Dumfries e Brian Brobbey como exemplos.

“Depois do Japão, ele está totalmente no seu próprio ritmo com seus cruzamentos precisos”, começa Kraay Júnior ao falar sobre o lateral-direito do (em breve) Real Madrid. Graças a um cruzamento assim de Dumfries, a Oranje já abriu o placar aos 2,5 minutos. Ellyes Skhiri desviou a bola precisa de Dumfries para o próprio gol, pouco antes de Brobbey conseguir empurrá-la para dentro.

“Brobbey também está causando uma boa impressão”, continua Kraay Júnior. “Ele ajuda a seleção holandesa, principalmente contra times tão defensivos. É ótimo poder passar a bola para ele. E quase não ouço ninguém falar sobre o fato de que ele ganhou muito mais profundidade no seu jogo.”

Perez, porém, quer fazer uma observação sobre a vitória da seleção holandesa: a Tunísia não é um bom parâmetro, na opinião dele. “Um jogo como o de hoje é, afinal, profissionais contra amadores”, afirma o analista dinamarquês.

Os norte-africanos, que voltam para casa sem pontos e sem glória, não causaram exatamente uma boa impressão nele. “Um joguinho de preparação, como se um clube da Eredivisie jogasse contra o VV Spanbroek. A maneira como aquele goleiro reage e como aqueles jogadores se movimentam… são simplesmente amadores. Não dá para ficar assistindo.”

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