Comentário polêmico após a goleada da Arábia Saudita: quem não acredita na equipe deve ser expulso do país!

O famoso comentarista espanhol Manolo Lama causou furor nas redes sociais com comentários inflamados contra os críticos da seleção espanhola, exigindo que “retirassem seus passaportes” ou que “fossem expulsos do país sem direito a volta”, após a vitória esmagadora sobre a Arábia Saudita (4 a 0) na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Lama disse, durante sua participação no programa “Tiempo de Juego”, da rádio “Cadena COPE”, após o terceiro gol de Mikel Oyarzabal aos 24 minutos: “Quem não acreditou na equipe deve ter seu passaporte confiscado. Ou ser expulso do país, sem volta. Vá embora, cara”.

O famoso comentarista acrescentou, ironizando aqueles que exigiram mudanças radicais após o empate sem gols contra Cabo Verde: “Hoje, todos que não jogaram na partida anterior vão entrar em campo, não é mesmo?”, em uma clara referência às exigências por mudanças na escalação titular.

Possível recorde

Oyarzabal teve um início excepcional na partida, marcando dois gols e dando uma assistência em apenas 24 minutos — números que a equipe do programa descreveu como “um possível recorde da seleção espanhola na Copa do Mundo”.

Seu companheiro de equipe, Alfredo Rielano, destacou o contraste gritante com a partida anterior contra Cabo Verde, observando que Oyarzabal “no outro dia nem sequer tocou na bola por meia hora”.

Brincadeiras sobre o “sorteio”

Após o resultado final da partida, a equipe do comentarista Paco González permitiu-se brincar sobre a trajetória da Espanha no torneio, e ouviu-se um deles dizer, em meio a risadas: “O segredo é empatarmos com o Uruguai, Megilito. Temos que conversar com o capitão da seleção uruguaia e combinar o sorteio agora”.

Primeiro quarto

E quando a partida foi interrompida aos 25 minutos para o intervalo habitual para beber água, os comentaristas aproveitaram o momento para fazer comentários irônicos sobre a evolução do futebol moderno, dizendo: “Isso transformou o futebol em basquete”, encerrando assim o simbólico “primeiro quarto” com uma vitória esmagadora da Espanha por 3 a 0.

A euforia tomava conta da cabine da “Cadena COPE”, acompanhando cada palavra dos comentários entusiasmados de Lama, em uma cena que refletia o clima de satisfação que reinava na mídia espanhola após a atuação convincente contra a Arábia Saudita.

Com essa vitória, a Espanha silenciou temporariamente seus críticos e assumiu a liderança do Grupo 8 com 4 pontos, aguardando um confronto decisivo contra o Uruguai na terceira rodada, que poderá definir a classificação para as oitavas de final.