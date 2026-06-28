Comentário cínico sobre o caminho da Argentina na Copa do Mundo: “Não está sendo favorecida de jeito nenhum”

A fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim, o que significa que podemos nos preparar para as eliminatórias da fase final do torneio. No programa“NOS WK Ontbijt”, o calendário foi discutido em detalhes, incluindo o caminho da Argentina.

O apresentador Henry Schut focou diretamente no atual campeão mundial. Nas oitavas de final, a seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni enfrenta Cabo Verde. Em caso de vitória, a Argentina enfrentará o vencedor do confronto entre Austrália e Egito nas oitavas de final.

Se a Argentina vencer também essa partida, avança para as quartas de final. Lá, terá de enfrentar o vencedor dos jogos Suíça x Argélia e Colômbia x Gana para garantir uma vaga nas semifinais.

“No fim das contas, espero que eles enfrentem a Colômbia”, disse Leonne Stentler, que concluiu que os “Los Cafeteros” podem ser um adversário difícil. “Nas eliminatórias, a Argentina perdeu para eles e empatou com eles. Esses são, na verdade, os únicos obstáculos no caminho.”

Schut não está impressionado com o caminho. “Na verdade, são basicamente dois jogos de aquecimento, quase dá para dizer”, avaliou ele sobre os possíveis adversários da Argentina. Em seguida, analisou-se o caminho da seleção holandesa. “Esse é um pouco mais difícil. Devemos nos preocupar com isso?”, questionou Schut.

“Não, né? O sorteio foi simplesmente muito justo”, pareceu indicar o apresentador com um tom cínico. “Tudo foi simplesmente sorteado de forma muito justa”, acrescentou ele, após o que Stentler começou a rir. O analista então seguiu o mesmo tom. “A Argentina não está sendo favorecida de jeito nenhum neste torneio”, disse ele com um claro tom de ironia.

Schut, porém, relativizou o sorteio. “E, se não for assim, teremos que nos contentar com isso mesmo assim”, concluiu ele. Na madrugada de terça-feira, às 3h, a Holanda enfrenta o Marrocos nas oitavas de final. Em caso de vitória, o vencedor enfrentará o vencedor do jogo entre África do Sul e Canadá. Nas quartas de final, a Oranje poderá enfrentar a França ou a Alemanha. Essa parte do calendário parece, no papel, ser um caminho difícil.