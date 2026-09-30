Comentário: a sentença contra o Manchester City merece todos os superlativos, mas também pode sair pela culatra





A condenação da Premier League contra o Manchester City é espetacular: culpado em 114 de 115 acusações, que descrevem tudo, menos delitos banais. A comissão independente designada pela liga encontrou provas suficientes para comprovar que o clube cometeu fraude financeira sistemática de 2009 a 2018.

Segundo o entendimento dos juízes, o clube administrado pela família governante de Abu Dhabi, entre outras coisas, apresentou balanços de forma incorreta, firmou contratos fictícios com empresas para "inflar artificialmente as receitas e reduzir seus custos", como diz a sentença. Assim, os Citizens puderam durante anos, por exemplo no mercado de transferências, gastar mais dinheiro do que realmente lhes era permitido pelos regulamentos da UEFA e da Premier League. O Manchester City teria obtido assim uma vantagem ilegal de até um bilhão de euros.

De fato: é uma sentença que, por sua dimensão, é histórica e merece todos os superlativos. Sobretudo financeiramente, ela pode acarretar consequências nunca antes vistas; há tempos já se especula, por exemplo, se clubes prejudicados da Premier League agora poderiam exigir indenização do Manchester City por receitas perdidas.

Mas agora a condenação também precisa ser seguida por uma punição correspondente. Caso contrário, o tiro pode sair pela culatra e tudo ficar ainda pior.

O fato de que haverá uma punição histórica contra o ex-clube de Pep Guardiola se tornou mais provável pela forma como a sentença foi redigida, mas está longe de ser algo definido.

O Manchester City já foi condenado alguma vez por infrações financeiras?

Afinal, não é a primeira vez que o Manchester City é condenado por infrações financeiras. Mais precisamente, o Manchester City já foi condenado em 2020 pelas mesmas infrações de agora.

Na época, a UEFA puniu os Skyblues por graves violações do Fair Play Financeiro com exclusão de todos os torneios europeus de clubes por dois anos e uma multa de 30 milhões de euros. É verdade que a sentença foi posteriormente anulada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas de forma alguma porque o tribunal tivesse constatado a inocência do City. Na verdade, o City se beneficiou do regulamento e do zelo investigativo relativamente brando da UEFA.

Após cinco anos, infrações financeiras prescrevem para a UEFA. As acusações levantadas contra o Manchester City na época se referiam sobretudo aos anos de 2009 a 2013 e, portanto, já haviam prescrito em 2020.

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Além disso, a UEFA se baseou sobretudo em documentos que o denunciante Rui Pinto havia disponibilizado, entre outros, à Football Leaks e à Spiegel. Ao que tudo indica, a entidade continental fez pouco esforço para encontrar outras provas mais recentes e, além disso, quis encerrar rapidamente o caso incômodo. No fim, o Manchester City escapou com uma multa de 10 milhões de euros por falta de cooperação com as autoridades.

Sem uma punição dura, até a sentença mais histórica não vale nada

Não se pode acusar a Premier League de falta de minúcia: a comissão investigou por três anos antes que a sentença fosse proferida. E, como a liga não prevê prazo de prescrição para violações das Profit and Sustainability Rules (PSR), também puderam ser usadas as provas dos primeiros anos da tomada do clube pela família governante de Abu Dhabi, as mais consistentes e publicamente acessíveis.

É muito notável que justamente a Premier League, a liga mais comercial e capitalista do mundo, esteja agora corrigindo o que a UEFA estragou em 2020.

Mas, como dito, a sentença deve ser apenas o primeiro passo. Mão no coração: quem ainda tinha em mente ontem que o Manchester City já havia sido condenado em 2020 pelas mesmas infrações? O rebaixamento forçado da Juventus na Serie A em 2006 por manipulação sistemática de árbitros ("Calciopoli") muita gente ainda lembra hoje; já a exclusão da Conference League na temporada 2023/2024 por fraude contábil ("Plusvalenza") muitos provavelmente já esqueceram agora.

Sem uma punição histórica, até a sentença mais dura não vale nada.

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Não porque então tudo ficaria melhor. Pensar isso seria tolice. Fraudes fazem parte do futebol profissional desde que ele foi inventado. E, até agora, os envolvidos sempre encontraram uma nova forma de trapacear assim que uma brecha era fechada. Mas, se o Manchester City não for agora também duramente punido por essas infrações maciças e depois desta sentença, então qualquer regra como o Fair Play Financeiro pode ser enterrada de vez.

Se realmente alguma coisa deve melhorar nem que seja um pouco nesse aspecto, então o City precisa ser punido de forma severa.

O que realmente ameaça o Manchester City agora?

É possível de tudo, desde drásticas perdas de pontos por vários anos e multas de dezenas a centenas de milhões até rebaixamento forçado, retirada de todos os títulos conquistados no período e amplos pagamentos de indenização à concorrência.

Mas, sinceramente, isso infelizmente não é realmente imaginável. Por mais desejável e importante que fosse que a Premier League quisesse dar um exemplo e aplicasse a punição mais dura possível contra o Manchester City, ela também prejudicaria a si mesma com isso. Clubes como Chelsea, Aston Villa ou Nottingham Forest exploram agressivamente os limites da PSR. Isso não é proibido por si só, mas a liga teria de observar muito de perto qualquer sinal de contabilidade criativa no futuro, se realmente estiver falando sério.

Além disso, não se deve subestimar o poder financeiro do ManCity: o Manchester City quase certamente vai recorrer. Uma batalha jurídica interminável contra os recursos praticamente infinitos e sustentados pelo Estado do clube envolve um risco financeiro e político extremo. Para a liga e, em última instância, também para todos os clubes da liga. Uma sentença dura também poderia, como já mencionado, desencadear uma onda incalculável de ações indenizatórias de outros clubes que se sintam enganados em títulos ou receitas da Champions League e de outras competições. É de se temer que, no fim, a liga feche um acordo pragmático com o Manchester City para não se perder em um labirinto jurídico.

Mas isso produziria o oposto daquilo que a sentença deveria alcançar. Regras como o Fair Play Financeiro ou as Profit and Sustainability Rules inglesas estariam definitivamente mortas.