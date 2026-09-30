



O veredito de culpa da Premier League contra o Manchester City é espetacular: culpado em 114 de 115 acusações, que descrevem tudo, menos delitos banais. A comissão independente designada pela liga encontrou provas suficientes para comprovar fraude financeira sistemática do clube entre 2009 e 2018.

Na visão dos juízes, o clube administrado pela família governante de Abu Dhabi, entre outras coisas, apresentou balanços de forma incorreta e firmou contratos fictícios com empresas para "inflar artificialmente as receitas e reduzir seus custos", como diz a sentença. Assim, os Cityzens puderam durante anos gastar mais dinheiro no mercado de transferências do que realmente lhes era permitido pelos regulamentos da UEFA e da Premier League. Com isso, o Manchester City teria obtido de forma fraudulenta uma vantagem ilegal de até um bilhão de euros.

De fato: é uma sentença que, por sua dimensão, é histórica e merece todo superlativo. Sobretudo no aspecto financeiro, ela pode acarretar consequências nunca antes vistas; há muito tempo, por exemplo, especula-se se clubes prejudicados da Premier League agora poderiam exigir indenização do Manchester City por receitas perdidas.

Mas agora o veredito de culpa também precisa ser seguido por uma punição correspondente. Caso contrário, o tiro pode sair pela culatra e deixar tudo ainda pior.

Embora a forma como a sentença foi redigida tenha tornado mais provável uma punição histórica contra o ex-clube de Pep Guardiola, isso ainda está longe de ser certo.

O Manchester City já foi condenado alguma vez por infrações financeiras?

Afinal, não é a primeira vez que o Manchester City é condenado por infrações financeiras. Mais precisamente, o Manchester City já havia sido condenado em 2020 exatamente pelas mesmas infrações de agora.

Na época, a UEFA excluiu os Skyblues de todas as competições europeias de clubes por dois anos por graves violações do Fair Play Financeiro e aplicou uma multa de 30 milhões de euros. É verdade que a sentença foi posteriormente anulada pela corte internacional CAS, mas de forma alguma porque o tribunal tenha constatado a inocência do City. Na verdade, o City se beneficiou do regulamento e da disposição relativamente frouxa da UEFA para investigar.

Após cinco anos, infrações financeiras prescrevem para a UEFA. As acusações feitas contra o Manchester City à época se referiam principalmente aos anos de 2009 a 2013 e, portanto, em 2020 já estavam prescritas.

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Além disso, a UEFA baseou-se principalmente em documentos que o denunciante Rui Pinto havia disponibilizado, entre outros, à Football Leaks e ao Spiegel. Aparentemente, a entidade continental se esforçou pouco para encontrar mais provas do passado recente e também quis encerrar rapidamente o caso incômodo. No fim, o Manchester City escapou com uma multa de 10 milhões de euros por falta de cooperação com as autoridades.

Sem uma punição dura, até a sentença mais histórica não vale nada

Não se pode acusar a Premier League de falta de minúcia: a comissão investigou por três anos antes de agora sair a sentença. E, como a liga não conhece prazo de prescrição para violações das Profit and Sustainability Rules (PSR), também puderam ser usadas as provas dos primeiros anos da aquisição do clube pela família governante de Abu Dhabi, as mais consistentes e publicamente acessíveis.

É muito notável que justamente a Premier League, a liga mais comercial e capitalista do mundo, agora esteja fazendo o que a UEFA estragou em 2020.

Mas a sentença, como dito, só pode ser o primeiro passo. Mão no coração: quem ainda tinha ontem em mente que o Manchester City já havia sido condenado em 2020 pelas mesmas infrações? O rebaixamento forçado da Juventus na Serie A em 2006 por causa da influência sistemática sobre árbitros ("Calciopoli") muitos ainda têm em mente hoje; a exclusão da Conference League na temporada 2023/2024 por manipulação contábil ("Plusvalenza") muitos provavelmente já esqueceram.

Sem uma punição histórica, até a sentença mais dura não vale nada.

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Não porque então tudo melhoraria. Pensar isso seria tolice. Fraudes fazem parte do futebol profissional desde que ele foi inventado. E, até agora, os envolvidos sempre encontraram uma nova forma de trapacear assim que uma brecha era fechada. Mas, se o Manchester City não for punido com rigor agora por essas infrações massivas e após esta sentença, então qualquer regra como o Fair Play Financeiro pode ser enterrada de vez.

Se realmente alguma coisa deve melhorar nem que seja um pouco nesse aspecto, então o City precisa ser punido severamente.

O que realmente ameaça o Manchester City agora?

É possível absolutamente tudo: desde drásticas perdas de pontos por vários anos e multas de dezenas ou até centenas de milhões até rebaixamento compulsório, retirada de todos os títulos conquistados no período e amplos pagamentos de indenização à concorrência.

Sendo bem honesto, porém, infelizmente isso não é realmente imaginável. Por mais desejável e importante que fosse que a Premier League fizesse do Manchester City um exemplo e aplicasse a punição mais dura possível, ela também se prejudicaria muito com isso. Clubes como Chelsea, Aston Villa ou Nottingham Forest testam agressivamente os limites das PSR. Isso não é proibido por si só, mas a liga teria de observar com muito cuidado qualquer sinal de contabilidade criativa daqui em diante, se estiver falando sério.

Além disso, as possibilidades financeiras do ManCity não devem ser subestimadas: o Manchester City quase certamente vai recorrer. Uma batalha jurídica sem fim contra os recursos praticamente infinitos e sustentados pelo Estado do clube traz um risco financeiro e político extremo. Para a liga e, no fim, também para todos os clubes da liga. Além disso, uma sentença dura poderia, como já mencionado, desencadear uma onda incalculável de ações de indenização de outros clubes que se sintam lesados em títulos ou receitas da Champions League e de outras competições. Há motivo para temer que, no fim, a liga feche um acordo pragmático com o Manchester City para não se perder em um labirinto jurídico.

Mas isso produziria o oposto daquilo que a sentença deveria alcançar. Regras como o Fair Play Financeiro ou as Profit and Sustainability Rules inglesas estariam mortas de vez.