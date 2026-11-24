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Javier Tebas, presidente da LaLiga, publicou seu primeiro comentário sobre a renúncia de Miguel Ángel Gil Marín ao cargo de primeiro vice-presidente e membro do conselho de administração, em meio à polêmica envolvendo o financiamento da União dos Clubes Europeus.

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Em suas redes sociais, Tebas publicou uma mensagem na qual expressou sua gratidão e comemorou a aprovação das contas e do orçamento pela Assembleia Geral Ordinária.

"Os clubes voltaram a apoiar de forma clara a gestão da Liga Nacional de Futebol Profissional (LaLiga). A ampla maioria com que aprovaram as contas e o orçamento na Assembleia Geral Ordinária nos dá motivação para continuar trabalhando juntos e desenvolvendo o futebol profissional espanhol, como vínhamos fazendo", afirmou Tebas.

Além de destacar a presença de Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, Tebas fez questão de agradecer a Gil Marín por seu trabalho: "Agradeço a Miguel Ángel Gil Marín por sua atuação como primeiro vice-presidente da LaLiga e por todos estes anos de colaboração".

Por que Gil Marín renunciou?

Miguel Ángel Gil Marín causou surpresa durante a assembleia geral da LaLiga ao anunciar sua renúncia ao cargo de primeiro vice-presidente e membro do conselho de administração, em meio à polêmica envolvendo o financiamento da União dos Clubes Europeus.

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A renúncia ocorreu durante a reunião da assembleia geral da entidade, realizada nesta terça-feira na capital, Madri, segundo o jornal espanhol "AS", que apontou como motivo da decisão o suposto financiamento concedido pela LaLiga à União dos Clubes Europeus, em valor superior a 1 milhão de euros.

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Gil Marín é membro do comitê executivo da Associação de Clubes de Futebol Europeus, anteriormente conhecida como Associação Europeia de Clubes.

A assembleia geral da LaLiga, que reuniu os clubes da primeira e da segunda divisão, foi palco do anúncio da saída de Gil Marín do cargo de primeiro vice-presidente, que ele ocupava desde 2020, quando sucedeu Clemente Villaverde.

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Nos últimos anos, Gil Marín foi um dos principais apoiadores de Javier Tebas em seus embates com o Real Madrid, embora sua relação com os demais clubes tenha ficado tensa em determinado momento, quando ele apoiou temporariamente o projeto da Superliga Europeia, posição que irritou os outros clubes.

Miguel Ángel Gil Marín assumiu oficialmente o cargo de primeiro vice-presidente da LaLiga em março de 2020, função que também lhe garantiu um lugar na comissão delegada, que reúne Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Deportivo Alavés, Sevilla, Villarreal, Sporting Gijón, Celta Fortuna, Real Oviedo, Las Palmas e Almería.

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A União dos Clubes Europeus, cujo suposto financiamento por parte da LaLiga parece ter sido o motivo direto da renúncia de Gil Marín, é uma organização de fundação relativamente recente, que defende uma distribuição mais justa das receitas no futebol europeu.

A entidade alerta para a possibilidade de colapso das ligas nacionais e para a perda de competitividade de muitos clubes, em razão da atual desigualdade na distribuição das receitas, gerada pela relação entre a Uefa e a antiga Associação Europeia de Clubes, que reúne os grandes clubes do continente.

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Javier Tebas apoia a União dos Clubes Europeus desde sua fundação e já participou de diversos eventos e seminários para manifestar seu respaldo a essa iniciativa.

Outros clubes também aderiram à organização, entre eles Las Palmas e Osasuna, em busca de maior representatividade dos clubes no sistema do futebol europeu.

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Apesar dessa divergência quanto ao apoio às diferentes associações de clubes, fontes de alto escalão da LaLiga garantiram ao jornal "AS" que a relação entre Tebas e Gil Marín é "excelente" e não acreditam que a renúncia do dirigente ao cargo de primeiro vice-presidente vá causar qualquer problema entre os dois, além de sua saída da função.