Comemorar gol com o adversário? Brasileiro fez isso e foi expulso na Itália

O defensor da Lazio, Luiz Felipe protagonizou uma cena curiosa ao comemorar um gol contra um adversário e foi às redes sociais se explicar

Uma cena, no mínimo curiosa, chamou a atenção do mundo do futebol no último sábado (16). Durante jogo da Serie A italiana entre Lazio e Inter de Milão, um jogador foi expulso. Cartões vermelhos não são incomuns em jogos grandes como é um Lazio x Inter, mas o motivo dessa expulsão foi bastante peculiar.

Após o apito final, com a vitória confirmada para a Lazio, por 3 a 1, o zagueiro brasileiro Luiz Felipe pulou nas costas do argentino Joaquin Correa para comemorar o triunfo. A questão é que Correa é jogador da Inter de Milão. O juiz viu o ato e deu cartão vermelho direto para Luiz Felipe.

📷| Joaquin Correa v Luiz Felipe pic.twitter.com/OyOGvluGMX — HQ PHOTOS | 🇦🇷 (@ARG_HQ) October 16, 2021

O motivo da comemoração é que Luiz Felipe e Joaquin Correa jogaram juntos durante três temporada na Lazio. Na última janela de transferências, porém, o argentino foi negociado com a Inter de Milão.

Nesse domingo (17), o defensor brasileiro postou uma série de fotos em seu Instagram, nas quais aparece em momento de confraternização ao lado de Correa, durante o tempo que jogou ao lado do argentino. Ele aproveitou o espaço para explicar o ocorrido.

"Somos todos profissionais, trabalhamos para perseguir nossos objetivos e nunca deixaríamos de respeitar outro profissional. No final da partida acabei pulando no ombro do Tucu [Joaquin Correa] porque ele é um dos grandes amigos que o futebol me deu. Nossas famílias são amigas e sempre fomos muito próximos. Lá, o que eu mais queria era abraçá-lo e brincar com o resultado, tanto quanto a nossa amizade permitisse, mas me empolguei. Talvez, em retrospecto, não tenha sido a melhor hora ou o lugar mais adequado", escreveu o brasileiro na rede social.

Ele pediu desculpas pela situação e classificou o incidente como um "ato inocente".

"Peço desculpas a quem se ofendeu e esclareço que não tentei, de forma alguma, ser desrespeitoso para com ele, para com outros atletas ou para com a Instituição Internacional e seus fãs apaixonados. Foi um ato inocente, de uma pessoa que tem muito carinho pelo Tucu! Te amo mano", concluiu Luiz Felipe.

Por conta do cartão vermelho recebido, o zagueiro brasileiro não disputará a próxima partida da equipe romana, quando a equipe visita o Hellas Verona, no domingo (24), pela Serie A da Itália.