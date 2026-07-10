Comemoração polêmica após a partida contra o Egito... A FIFA se recusa a punir a Argentina, apesar da violação do regulamento

Reportagens da imprensa revelaram que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) não aplicará nenhuma sanção à seleção argentina, apesar da polêmica gerada pelo canto entoado pelos jogadores após a vitória por 3 a 2 sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que continha referências às Ilhas Malvinas (Falkland).

De acordo com o que destacou a rede RMC, citando o jornal britânico “Daily Mail”, a FIFA decidiu não tomar nenhuma medida disciplinar contra a seleção argentina, embora os regulamentos da entidade proíbam o uso de slogans ou gritos de caráter político durante seus torneios.

Grito de torcida gerou polêmica após a vitória sobre o Egito

Um vídeo gravado dentro do vestiário após a classificação para as quartas de final foi divulgado pelas contas oficiais da seleção argentina. Nele, os jogadores aparecem entoando uma versão adaptada da famosa canção “Muchachos”, que ficou associada à conquista da Argentina do título da Copa do Mundo de 2022.

A conta oficial da seleção acompanhou o vídeo com a frase: “Aprendam a lição... é assim que canta o time de Scaloni”.

O canto incluía referências a Diego Maradona e Lionel Messi, além das Ilhas Malvinas, território disputado entre a Argentina e a Grã-Bretanha.

Entre as letras da música estão: “Pelas Malvinas, pelo Diego e pela última Copa do Mundo do Leo (Messi)... Quero ver a quarta estrela brilhar na camisa”.

A música também incluiu uma frase que fazia referência à “taça que foi roubada de Maradona”, em alusão à Copa do Mundo de 1994, quando o lendário argentino foi excluído do torneio após ter sido comprovado que ele havia consumido uma substância proibida.

Uma referência a um conflito histórico

O jornal destacou que o que mais gerou polêmica não foi a menção a Maradona, mas sim a referência às Ilhas Malvinas, pelas quais a Argentina e a Grã-Bretanha travaram uma guerra em 1982 que durou 74 dias e resultou na morte de 649 soldados argentinos e 255 militares britânicos.

A mídia britânica considera que evocar esse assunto em um canto de torcida durante um campeonato organizado pela “Fifa” tem conotações políticas, o que contraria os regulamentos da entidade internacional.

A FIFA mantém a decisão de não punir a Argentina

Embora os regulamentos da “FIFA” proíbam a exibição de slogans ou o entoamento de gritos de caráter político em seus torneios, o “Daily Mail” confirmou que a entidade internacional não imporá nenhuma punição à seleção argentina.

O jornal acrescentou que a “FIFA” se recusou a comentar oficialmente o assunto, mas não pretende abrir qualquer processo disciplinar contra a atual campeã.

Possibilidade de confronto com a Inglaterra traz o assunto de volta à tona

O jornal estimou que a polêmica possa voltar à tona nos próximos dias, caso a Argentina e a Inglaterra se classifiquem para as semifinais da Copa do Mundo.

A seleção inglesa enfrenta a Noruega nas quartas de final, enquanto a Argentina enfrenta a Suíça; os vencedores se enfrentarão nas semifinais, caso consigam passar por essa fase.