Começo marroquino e o escândalo de Gijón... A Costa do Marfim coloca a Alemanha diante de um dilema que já se repetiu

A seleção da Costa do Marfim deixou sua marca na rede da seleção alemã durante a partida disputada entre as duas equipes na noite deste sábado, válida pela segunda rodada do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção da Costa do Marfim surpreendeu a Alemanha com um gol do capitão Frank Kessié — astro do Al-Ahli, da Arábia Saudita — aos 30 minutos de jogo.

Kessie protagonizou um acontecimento marcante na Copa do Mundo, colocando a seleção alemã em desvantagem no placar diante de um adversário africano pela quarta vez em toda a história de suas participações na Copa do Mundo.

De acordo com estatísticas históricas, divulgadas pela conta do Mr. Sheep na plataforma X, a Alemanha já havia ficado atrás no placar contra três seleções africanas na Copa do Mundo antes da partida de hoje.

A primeira vez foi na edição de 1970, quando o Marrocos abriu o placar, antes que os alemães conseguissem virar o jogo e vencer por 2 a 1.

Na Copa do Mundo de 1982, a Alemanha sofreu uma de suas derrotas mais famosas na fase de grupos contra a Argélia por 2 a 1, em uma partida que mais tarde ficou associada aos eventos conhecidos como o “escândalo de Gijón”, que alterou o formato da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo para impedir a manipulação ocorrida na partida seguinte entre Áustria e Alemanha, com o objetivo de eliminar os Guerreiros do Deserto — conforme confissões que mancharam a integridade daquela edição.

Já a terceira vez foi na edição de 2014, quando Gana esteve à frente da Alemanha antes de o confronto terminar empatado em 2 a 2, durante o torneio que os alemães acabaram conquistando.

Na partida de hoje, o gol de Kessié decidiu o primeiro tempo, que terminou com a vantagem da seleção da Costa do Marfim, que busca uma nova vitória para assumir a liderança do grupo e garantir sua classificação para as oitavas de final, após ter derrotado o Equador na primeira rodada.

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