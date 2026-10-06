A Federação Norueguesa de Futebol apresentou duas queixas formais contra Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), exigindo a abertura de uma investigação sobre três questões relacionadas a decisões e medidas adotadas pela entidade máxima do futebol no último período.

Segundo o conteúdo das duas queixas, apresentadas pela Noruega às comissões de Ética e de Conformidade da FIFA, as questões dizem respeito à concessão do Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump, à suspensão da polêmica proibição imposta ao atacante norte-americano Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026, além das medidas ligadas ao projeto "FIFA Forward" e à proposta de venda de parte dos direitos da Copa do Mundo a fundos de investimento.

A iniciativa surge diante da posição de Lise Klaveness, presidente da federação norueguesa, considerada uma das mais destacadas críticas da forma como Infantino administra a FIFA. Durante o verão, ela havia pedido sua renúncia, apontando a perda de confiança em sua liderança, no contexto da questão da venda de parte dos direitos de sediar a Copa do Mundo.

A Noruega exige que as comissões de Ética e de Conformidade analisem até que ponto Infantino cumpriu os procedimentos e regulamentos em vigor nas três questões, e determinem se as decisões ou os movimentos alvo das queixas envolvem extrapolação de competências ou abuso de poder.

As queixas têm especial importância por representarem a primeira ação formal de uma federação nacional contra o presidente da FIFA nesses moldes, enquanto se espera que as duas comissões estudem os dossiês e definam as medidas apropriadas a respeito.

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A escalada norueguesa ocorre poucos dias antes da reunião do Conselho da FIFA, marcada para o dia 15 de outubro na cidade suíça de Zurique, onde se espera que Infantino presida a próxima reunião de seu órgão administrativo.