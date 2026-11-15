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O técnico da Itália, Roberto Mancini, pediu à equipe que mantenha o foco na preparação para enfrentar a Bélgica em uma partida decisiva pela Liga das Nações da Uefa. Mancini alertou que, apesar da pequena vantagem no Grupo 1, a Itália precisa encarar o jogo com intensidade máxima.

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Mancini mobiliza a Itália para confronto decisivo em Bruxelas

A Itália chega a Bruxelas animada após uma grande vitória por 3 a 1 sobre a França, na liderança do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA. No entanto, o técnico Roberto Mancini deixou claro que sua equipe não pode baixar a guarda diante da Bélgica no Koning Boudewijnstadion.

A Itália somou dez pontos nos últimos quatro jogos sob o comando de Mancini, em uma recuperação notável desde a derrota para a Bélgica na estreia.

Com uma vaga nas quartas de final e a liderança do grupo em jogo, Mancini espera que seus jogadores mantenham a postura implacável.

Mancini destaca a qualidade e o perigo da Bélgica

Em entrevista à imprensa antes do confronto decisivo de domingo, Mancini descartou a ideia de que a Bélgica será um adversário fácil e comparou diretamente sua qualidade técnica à da França.

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“Estar aqui e disputar a classificação neste grupo é motivo de orgulho pelo que os rapazes conquistaram até agora. Não será fácil; a Bélgica é uma excelente seleção”, afirmou Mancini.

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Ao falar sobre a última partida do grupo, acrescentou: “É um jogo perigoso? Com certeza, porque é o último. Começamos com uma pequena vantagem, mas isso não significa que devemos nos acomodar. Será um bom jogo contra uma equipe que só perdeu para a Espanha no último minuto na Copa do Mundo.”

Condição física do elenco e flexibilidade tática em avaliação

Mancini também deu atualizações sobre a condição física do elenco após uma exigente janela de jogos internacionais e observou que avaliações de última hora definirão sua escalação inicial.

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“Está tudo bastante claro na minha cabeça, veremos amanhã. Amanhã vamos avaliar a condição física de todos os jogadores no último treino, incluindo os dois ou três que ainda são dúvida”, explicou Mancini sobre a escolha da equipe.

Ao comentar problemas físicos menores no elenco, acrescentou: “Esperávamos recuperar Cambiaghi, mas ele ainda sentia dores nesta manhã. Vamos substituí-lo e também Frattesi. Calafiori também precisará ser avaliado. Precisamos entender quem precisa descansar.” O técnico segue confiante de que suas opções táticas permitirão à equipe superar esse desafio exigente.

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Último passo pela liderança do Grupo 1 em Bruxelas

A notável recuperação da Itália sob Mancini transformou a equipe em uma forte candidata ao título da Liga das Nações, mas o último obstáculo, em Bruxelas, continua sendo um grande desafio.

A Itália buscará encerrar sua campanha no grupo em grande estilo, apoiando-se na organização defensiva e na eficiência dos contra-ataques para conquistar o ponto ou a vitória de que precisa para terminar na liderança.

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A partida no Koning Boudewijnstadion está marcada para as 19h45 GMT de domingo, 15 de novembro, encerrando uma emocionante fase de grupos.