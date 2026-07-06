Comandante da ME reage aos torcedores que causam tumulto no Marrocos: “Se a gente tentar impor a ordem, vai virar uma guerra”

O comandante-geral da Unidade Móvel, Sander van der Hulle, se pronunciou ao jornal *De Telegraaf* sobre os distúrbios ocorridos em várias grandes cidades após o término da partida entre Canadá e Marrocos (0 a 3). Grandes grupos de marroquinos em comemoração cometeram, entre outras coisas, infrações de trânsito imprudentes, arremessaram fogos de artifício e provocaram a polícia.

Van der Hulle explica por que a polícia não intervém com rigor em casos de mau uso de fogos de artifício e direção imprudente. “Escolhemos cuidadosamente quando devemos ou não intervir. Em infrações relativamente pequenas, como as situações que você descreve, às vezes decidimos não intervir para evitar que a situação saia do controle.”

“Percebemos que, assim que intervirmos em Amsterdã-Oeste, podemos passar a noite inteira lidando com distúrbios, com janelas sendo quebradas e carros sendo incendiados”, enfatiza o Comandante Geral da Unidade Móvel.

Van der Hulle é informado de que, no sábado, um policial foi constantemente vaiado, enquanto fatbikes e patinetes passavam em alta velocidade sem parar. “Embora não seja normal, infelizmente é a realidade: quando você passa a fazer cumprir a lei, vira uma guerra. Hoje, quando eu dirigia um carro de polícia identificável, um homem com uma cadeirinha infantil na bicicleta de repente cuspiu em cima do meu carro. É claro que eu o detive.”

Na quinta-feira, o Marrocos enfrenta a França nas quartas de final da Copa do Mundo. Van der Hulle explica como a polícia atuará nas grandes cidades. “Em grande parte da mesma forma, mas isso, no fim das contas, depende do triângulo.”

Especialmente em Haia, a noite de sábado foi agitada. No total, a polícia deteve 29 pessoas por diversos crimes. Entre elas, há pessoas detidas por injúria, vandalismo e desobediência a ordens ou intimações.