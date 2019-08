Com Zidane, Benzema é quem mais participa de gols no Real Madrid

Atacante francês participou de 12 dos últimos 16 gols do time madridista na temporada. Ele estufou as redes dez vezes e deu duas assistências

O gastou 305,5 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão na cotação atual) no mercado da bola. No entanto, quem brilha no ataque do clube é um jogador que está no Santiago Bernabéu desde 2009.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Karim Benzema é responsável direto por 75% dos últimos gols do clube em jogos de . O atacante participou de 12 dos últimos 16 do time no torneio. Ao todo, foram dez bolas na rede e duas assistências para os companheiros de time.

O Real Madrid estufou as redes adversárias em quatro oportunidades na temporada 2019/2020. As estatísticas contam também o rendimento na campanha anterior. Estão nos números todos os gols da 30ª à 38ª rodada. Ainda estão nas contas o último gol da vitória por 3 a 2 sobre o , na 29ª rodada do torneio nacional.

Nesta temporada, o camisa 9 do time de Zidane já fez dois gols e deu uma assistência no ano. O número na temporada passada é superior - foram oito gols e uma assistência.

"Karim sempre foi muito importante nesse time. A única coisa diferente é que está marcando mais gols, mas, no restante, segue um jogador importante para os demais", disse Zidane no fim da temporada passada.

Mais artigos abaixo

"Estou muito feliz por Karim. Não acho que tenha sido quem mais trabalhou, porque todos reagiram bem, com ambição e orgulho para ganhar. Ele está fazendo uma grande temporada, marcando mais gols, então, a percepção das pessoas muda", acrescentou.

Os elogios de Zidane a Karim Benzema, feitos ainda no ano passado, seguem válidos. Porém, para este ano, o Real chegou a investir na contratação de atletas para o setor. Eden Hazard joga pelos lados do campo, mas atua no ataque. Ele ainda não pôde estrear por um problema no tendão. O novo reserva de Benzema é Luka Jovic.