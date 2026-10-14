Com vitória espetacular sobre o Zamalek, o Al Ahly conquista o Campeonato Africano de handebol pela quarta vez consecutiva

O Al Ahly do Egito conquistou o título do Campeonato Africano de Clubes de handebol, disputado em Angola, após uma vitória emocionante sobre o rival e compatriota Zamalek, por 26 a 25, na partida final realizada nesta quarta-feira.

Com isso, o Al Ahly fatura o título continental pela quarta vez consecutiva e pela nona vez em sua história, enquanto o Zamalek ficou com a medalha de prata na competição, cujo título já conquistou 12 vezes (recorde).

A partida teve emoção até os últimos segundos, quando o Al Ahly conseguiu marcar o gol da vitória e garantir o valioso título.

O primeiro tempo terminou com o Zamalek na frente por 10 a 9, após uma atuação forte das duas equipes.

No segundo tempo, o Al Ahly conseguiu o empate nos segundos finais, por 22 a 22, levando a partida para dois tempos extras.

A emoção continuou no primeiro tempo extra, que terminou empatado em 24 a 24, em meio a muito entusiasmo dos dois gigantes egípcios.

No segundo tempo extra, a emoção chegou ao auge: as equipes empatavam em 25 a 25 no último minuto e a bola estava com os jogadores do Zamalek, que desperdiçaram a chance de marcar. O Al Ahly então partiu em um contra-ataque rápido e marcou o gol da vitória nos segundos finais da partida.