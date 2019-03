Renovação gradativa: entenda as novidades e ausências na lista de Tite

Treinador confirmou trabalho de renovação e deixou jogadores importantes de fora da última lista antes da Copa América

Depois da Copa do Mundo da Rússia, a comissão técnica da Seleção Brasileira deixou claro que faria um trabalho divido em etapas, com a intenção de renovar alguns setores e dar oportunidade a jovens atletas. A convocação desta quinta-feira(28), para os confrontos Chevrolet Brasil Global Tour contra Panamá e República Tcheca, comprova que alguns objetivos foram cumpridos.

Para os dois últimos jogos antes da Copa América, o treinador deixou importantes atletas como Marcelo, Paulinho, Renato Augusto e Willian de fora e trouxe algumas novidades como Vinicius Júnior e Felipe Anderson.

O lateral do Real Madrid vive momento delicado, desde o Mundial da Rússia não vem mostrando o bom futebol de antes e acabou dando espaço para que Filipe Luís e Alex Sandro, apontado por Tite como herdeiro da posição, tivessem mais convocações. Atualmente na reserva do Real Madrid, Marcelo vem recebendo muitas críticas principalmente pela recomposição defensiva, problema também apresentado na Seleção durante a Copa.



(Foto: Getty Images)

Com Paulinho, podemos apontar o bom momento vivido por jovens jogadores no meio-campo como um dos grandes motivos para a ausência do jogador. Homem de confiança de Tite, foi um dos mais criticados na Copa do Mundo e fatalmente tem visto seu ciclo na Seleção próximo do final.



(Foto: Getty Images)

Com Renato Augusto, a situação é bem parecida, atletas como Lucas Paquetá, Arthur e o próprio Felipe Anderson estão pedindo passagem e caso se firmem na Amarelinha, as convocações do meia devem se tornar cada vez menos frequente.

No caso de Willian, é quem tem mais condições de recuperar o espaço. Sua ausência pode ser relacionado ao momento irregular que vive no Chelsea. No entanto, sempre foi um jogador de confiança do treinador e pode entrar para o rodízio de atletas experientes que Tite vem fazendo.

(Foto: Pedro Martins / MoWa Press / Divulgação)

Das novidades, Vinicius Júnior foi quem mais entusiasmou, o garoto é tratado como a mais nova esperança do futebol brasileiro, fábrica de tantos craques. Rápido e habilidoso, o garoto vem se firmando como um dos principais jogadores do Real Madrid de Solari e ganha a chance de, principalmente, vivenciar o ambiente da Seleção. Tite foi bem claro quando decidiu não pressionar o garoto em relação a maturidade, pois para ele isso virá com o tempo.



(Foto: Getty Images)

Aos 18 anos, Vinicius Júnior ganha a chance de mostrar serviço e pode até ser uma solução para Tite que depende muito de Neymar pelo lado esquerdo. Sem dúvida, nos próximos dois jogos, o mundo estará de olho no que o garoto brasileiro poderá fazer pela Canarinho.

Outra novidade, Felipe Anderson é premiado pela regularidade desde os tempos do futebol italiano. Agora no West Ham, o meia tem mantido a boa fase e se destacado bastante na Premier League com gols e principalmente passes decisivos. O jogador surge como uma boa opção para Tite em um setor carente. Um meia mais ofensivo, de chegada na área e boa finalização.



(Foto: Getty Images)

A Seleção Brasileira encara a rodada dupla do Brasil Global Tour deste mês de março diante de Panamá, no dia 23, em Portugal e República Tcheca, no dia 27, em Praga. Esses são os dois jogos antes da convocação para a Copa América, que acontece em junho, no Brasil.