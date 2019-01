Com venda de Paulinho, Barcelona dispõe de 150 milhões de euros para investir em janeiro, diz jornal

Barça enche os cofres e pode fazer grandes contratações nesta janela de transferências

A venda de Paulinho para o Guangzhou Evergrande por 50 milhões de euros encheu os cofres do Barcelona. Tanto que o Barça, com as outras negociações desta temporada e o alívio na folha salarial, entre outros, já tem 150 milhões de euros em caixa para investir em contratações já nesta janela de transferências de janeiro.

No entanto, o clube catalão pensa, na realidade, na janela de transferências de junho, após o fim da temporada. Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona deseja a contratação de cinco jogadores: um goleiro, um zagueiro, dois meio-campistas e um centroavante.

Os dois alvos principais são Frenkie de Jong, que deve custar 70 milhões de euros (valor pedido pelo Ajax), e Adrien Rabiot, que virá de graça do PSG e deverá receber "apenas" 10 milhões de euros de luvas pela assinatura do contrato.

Por outro lado, a venda do goleiro reserva Jasper Cillessen deverá render 15 milhões de euros ao Barça.