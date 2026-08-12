O Chelsea estabeleceu um prazo final para o Manchester City apresentar uma proposta oficial pela contratação do argentino Enzo Fernández, diante do crescente interesse do clube inglês em contar com o meio-campista argentino durante a atual janela de transferências.

Segundo o jornal "The Athletic", o Chelsea informou à diretoria do Manchester City e ao estafe de Fernández que o clube tem até as 17h da próxima sexta-feira, no horário britânico, para apresentar uma proposta no valor de 120 milhões de libras esterlinas, caso contrário o jogador permanecerá no time londrino.

Chelsea define sua posição

O Chelsea mantém sua avaliação financeira pelo jogador, equivalente a cerca de 161 milhões de dólares, afirmando que esse valor foi comunicado ao agente de Fernández desde maio passado.

O clube londrino considera que a não chegada da proposta exigida antes do prazo estabelecido fechará as portas para a saída do jogador, apesar de estar ciente do forte interesse demonstrado pelo Manchester City em obter seus serviços.

O "The Athletic" já havia revelado anteriormente o desejo do Manchester City de contratar Fernández, diante da forte relação que une o jogador ao seu ex-treinador Enzo Maresca, que recentemente assumiu o comando do time inglês.

O Manchester City também deseja contar com o meio-campista argentino para ser o substituto de Rodri, que está próximo de deixar o clube rumo ao Barcelona em uma negociação aguardada.

Relação especial com Maresca

Fernández tem uma boa relação com Maresca desde o período em que o treinador italiano atuou no Chelsea, e essa relação permanece apesar da saída deste último do clube londrino.

Isso ocorre em um momento em que o futuro do meio-campista argentino ainda não está definido dentro do Chelsea, depois que o clube decidiu, durante o verão, não incluí-lo na lista de jogadores "invendáveis".

Fernández foi punido pelo Chelsea com uma suspensão de duas partidas em abril passado, por conta de declarações que fez durante o período em que esteve com a seleção da Argentina, nas quais criticou algumas decisões da diretoria do clube, além de insinuações interpretadas como abertura para uma transferência ao Real Madrid.

Contrato de Fernández até 2032

As negociações para a renovação do contrato do jogador continuam paralisadas, depois que seu agente Javier Pastore falou, no início do ano, sobre a inexistência de um avanço concreto nesse assunto.

Fernández tem contrato com o Chelsea que se estende até o ano de 2032, o que confere ao clube inglês uma posição forte em quaisquer negociações eventuais sobre sua saída.

Em contrapartida, seu companheiro de meio-campo Moisés Caicedo já havia intervindo para incentivá-lo a permanecer no Chelsea, isso depois que o nome de Fernández também foi associado a uma transferência ao Real Madrid.