Com uma indicação lendária... Será que Turki Al-Sheikh assumirá a presidência da Federação Saudita?

O nome de Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, voltou a aparecer nos bastidores do esporte, depois que Yasser Al-Misehal anunciou sua saída da presidência da Federação Saudita de Futebol.

Al-Meshal decidiu deixar o cargo devido às pressões da torcida às quais foi submetido, em consequência da eliminação chocante da seleção saudita na fase final da Copa do Mundo de 2026.

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Mohamed Al-Da’ei, lenda do Al-Hilal, disse em declarações ao programa “Dourina Ghir”: “Espero, sem dúvida, que Turki Al-Sheikh assuma a presidência da Federação Saudita de Futebol, pois ele fará uma grande diferença e ajudará a seleção a recuperar seu prestígio”.

Ele acrescentou: “Com a presença de Turki Al-Sheikh, conquistaremos todos os títulos possíveis, exceto a Copa do Mundo; ele é um homem de grande dedicação, e espero que assuma a função”.

E concluiu: “Indico Turki para assumir o cargo porque ele não está vinculado a nenhuma entidade, ao contrário de Sami Al-Jaber, que pertence ao Al-Hilal, além de Khaled Al-Beltan, ex-presidente do Al-Shabab”.



