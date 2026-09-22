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Spain World Cup 2026 ChampionsGetty
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Com uma camisa surpreendente: astro da Espanha ressuscita sua frase mais famosa

Espanha
Copa do Mundo
A. Laporte
Espanha

A história completa da mensagem da camisa

A seleção espanhola se reuniu nesta terça-feira, em preparação para as quatro partidas da Liga das Nações da Europa que disputará durante a atual data Fifa.

Como de costume, uma das coisas mais interessantes é observar a roupa de cada jogador ao chegar à Cidade do Futebol, em Las Rozas, na capital espanhola, Madri.

Segundo informou o jornal "Mundo Deportivo", o zagueiro do Athletic Bilbao, Aymeric Laporte, foi sem dúvida um dos jogadores que receberam mais aplausos, não por vestir uma roupa elegante ou ousada, mas simplesmente por vestir uma camiseta branca básica e uma calça comum. O mais importante, porém, foi a mensagem estampada na camiseta.

"Por que não":foi assim que a famosa frase apareceu escrita em preto no peito de Laporte, uma frase que ele pronunciou durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e que voltou a se espalhar amplamente na edição de 2026, especialmente após a conquista da Copa do Mundo pela Espanha, no dia 19 de julho passado.

Tudo começou no dia 21 de novembro, quatro anos atrás, durante uma entrevista coletiva da seleção espanhola antes de sua estreia na atípica Copa do Mundo, disputada no inverno devido às altas temperaturas.

Na ocasião, o jornalista Antón Meana perguntou ao jogador do Athletic Bilbao por que ele acreditava que a Espanha era capaz de vencer a Copa, e o zagueiro respondeu com aquela frase. 

Esse detalhe não passou despercebido pelos usuários do X, que encheram a página da rede social com comentários como "eu o adoro" e "eu o amo demais". 

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