Com um tuíte enigmático... Será que o agente de Mohamed Salah negou propositalmente as negociações com o Beşiktaş?

Rami Abbas, agente do astro egípcio Mohamed Salah, continuou a gerar polêmica sobre o futuro do jogador na próxima temporada, após publicar um novo tuíte enigmático.

Várias reportagens da imprensa haviam confirmado que Salah concordou em se juntar ao Beşiktaş, da Turquia, com um contrato de uma temporada, prorrogável por mais uma, recebendo um salário anual de 10 milhões de euros, além de 2 milhões de euros em bônus.

Em meio a essas especulações, Rami Abbas publicou um tuíte em sua conta pessoal no site “X”, no qual afirmou não saber em qual clube o astro egípcio jogará na próxima temporada.

Abbas escreveu: “Eu, pessoalmente, não sei onde Mohamed (Salah) vai jogar na próxima temporada. O que isso diz a vocês?”.

Alguns consideraram que esse tuíte enigmático foi uma negação por parte do agente do astro egípcio em relação às notícias que apontam para sua transferência para o Beşiktaş.

Salah está em busca do sétimo clube pelo qual jogará em sua carreira no futebol, depois de ter defendido o Al-Mokawloon Al-Arab, o Basel suíço, o Chelsea, a Fiorentina, a Roma, além de sua passagem mais marcante pelo Liverpool.

Salah jogou pelo Liverpool por 9 anos, entre 2017 e 2026, período em que conquistou inúmeras conquistas individuais e coletivas, sendo as mais notáveis dois títulos da Premier League e um da Liga dos Campeões.