Apesar do desempenho impressionante de Lamine Yamal pela seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026, o jovem astro não conseguiu superar o que o francês Kylian Mbappé alcançou em sua primeira participação na Copa do Mundo, há 8 anos.

Há oito anos, em sua estreia na Copa do Mundo, Mbappé liderou a França rumo ao título, com um desempenho impressionante que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador jovem.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Yamal se tornou o terceiro jogador adolescente, desde 1966, a conseguir realizar 30 dribles ou mais durante uma única edição da Copa do Mundo, e esse número ainda pode aumentar.

No entanto, o recorde histórico ainda pertence a Kylian Mbappé, que teve uma participação excepcional com a seleção francesa na Copa do Mundo de 2018, ao encerrar o torneio com 50 dribles bem-sucedidos — o maior número alcançado por qualquer jogador adolescente em uma única edição da Copa do Mundo desde o início do registro dessa estatística.

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O alemão Jamal Musiala ocupa o segundo lugar, com 32 dribles durante sua participação na Copa do Mundo de 2022, enquanto Yamal ficou com o terceiro lugar, apesar do excelente desempenho que apresentou com a “La Roja” em sua estreia no cenário mundial.

E a ironia notável é que Mbappé alcançou esse feito histórico aos 19 anos, ou seja, apenas um ano mais velho que Yamal, depois de liderar a França rumo ao título da Copa do Mundo, enquanto o astro espanhol disputa o torneio atual com apenas 18 anos.

Embora Yamal ainda tenha tempo suficiente para quebrar muitos recordes no futuro, o que Mbappé apresentou em sua primeira Copa do Mundo continua sendo o padrão mais alto para qualquer jovem talento na competição, confirmando que o astro francês não era apenas um talento promissor, mas um fenômeno do futebol que se impôs desde sua primeira aparição no maior palco do mundo do futebol.