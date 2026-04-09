Com um presente generoso... Jogador do Al-Ittihad de Jeddah faz as pazes com a torcida antes do início da campanha asiática

O jogador do Al-Ittihad de Jeddah decidiu fazer as pazes com a torcida com um presente generoso, antes do início da campanha do time nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia.

O Al-Ittihad inicia sua jornada nas eliminatórias do campeonato asiático na próxima terça-feira, quando enfrenta o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, no Estádio Al-Inmaa, nas oitavas de final.

O jornalista Alaa Saeed informou, através de sua conta oficial no site “X”, que Abdulrahman Al-Aboud, jogador do Al-Ittihad de Jeddah, doou 500 ingressos como presente para a torcida do time durante a partida contra o Al-Wahda.

Said explicou que Al-Aboud entregará os ingressos ao Conselho de Torcedores do Al-Ittihad, para que sejam distribuídos aos torcedores antes da próxima partida.

Leia também: Vídeo: Contra a corrente... Ex-jogador do Al-Ittihad de Jeddah rejeita a saída de Conceição

Essa iniciativa de Al-Aboud visa a reconciliação com a torcida antes do início da campanha asiática, especialmente diante dos resultados ruins da equipe na Liga Saudita Roshen e na Copa do Guardião das Duas Santidades.

O último desses resultados foi a derrota para o Neom por 3 a 4, ontem, quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.

Vale lembrar que Al-Aboud disputou apenas 16 partidas com os “Tigres” desde o início da atual temporada, nas quais marcou um único gol e deu uma assistência.