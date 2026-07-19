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Lionel MessiGetty Images
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Com um número sem precedentes... Messi inscreve seu nome na história das finais da Copa do Mundo

L. Messi
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
Espanha
EUA

O mago da Argentina brilha na final dos sonhos

O argentino Lionel Messi continuou a fazer história na Copa do Mundo, após estabelecer um novo recorde antes do início da final da Copa do Mundo de 2026 contra a seleção espanhola.

O capitão da seleção argentina se prepara para liderar o “Tango” na final, em busca da conquista do título da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, depois de ter levado seu país ao título na última edição.

De acordo com a rede britânica “Squawka”, especializada em estatísticas de futebol, Messi se tornou o jogador mais velho de todos os tempos a disputar uma final na história da Copa do Mundo, após ser escalado para a equipe titular pelo técnico Lionel Scaloni.

Leia também... Pela primeira vez na história da Copa do Mundo... Um recorde impressionante que une Messi e Yamal

A rede explicou que Messi alcançou essa marca aos 39 anos e 25 dias, o que confirma a capacidade do astro argentino de continuar competindo nos mais altos níveis, apesar da idade avançada, já que ele continua sendo a peça mais importante da seleção argentina, após levá-la à final com um desempenho excepcional ao longo de todo o torneio.

Messi disputa a final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, com o objetivo de escrever um novo capítulo em sua carreira lendária, adicionando mais um título mundial ao seu currículo repleto de conquistas, em uma partida que pode ser a última para ele no maior palco do futebol mundial.

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