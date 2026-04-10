Com um novo pedido... O Al-Ahli continua a intensificar as pressões contra os árbitros da partida contra o Al-Fayha

O Al-Ahli de Jeddah continuou a pressionar contra os árbitros da partida contra o Al-Fayha na Liga Roshen, após apresentar um novo pedido à Federação Saudita de Futebol.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1 na partida disputada entre as duas equipes na quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida contou com várias decisões arbitrais controversas, o que levou o Al-Ahli a emitir um comunicado contundente criticando o árbitro e exigindo que fosse ouvido o que ocorreu entre ele e o árbitro de vídeo nessas situações.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que a diretoria do Al-Ahli solicitou à Federação Saudita de Futebol a abertura de uma investigação sobre os árbitros da partida, com base no regulamento.

O jornal esclareceu que esse pedido veio em uma nota complementar à reclamação que o clube ocidental apresentou à Federação Saudita anteriormente.

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E “Al-Raqi” anexou trechos de vídeo contendo uma discussão entre o quarto árbitro e alguns membros do Al-Ahli, trecho em que o intérprete da equipe aparece perguntando se suas palavras sobre a necessidade de concentração na Liga dos Campeões da Ásia para a Elite foram gravadas.

Além disso, o Al-Ahli solicitou à Liga Profissional uma cópia das gravações que não foram transmitidas oficialmente, mas que circularam nas redes sociais.

O inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli, havia confirmado após a partida que o quarto árbitro lhe disse que era necessário se concentrar apenas na Liga dos Campeões da Ásia, sem levar em conta a Liga Roshen, o que foi confirmado por seu técnico alemão, Matthias Jaissle.

O empate complicou a situação do Al-Ahli na disputa pelo título da Liga Roshen, já que o time ficou quatro pontos atrás do líder Al-Nasr, que disputou uma partida a menos, e dois pontos atrás do Al-Hilal, que ocupa o segundo lugar.