Com um novo hobby: será que Cristiano Ronaldo quis enviar uma mensagem indireta a Jesus?

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Cristiano Ronaldo, ex-capitão da seleção de Portugal, optou por passar seu tempo praticando um novo hobby longe do futebol, justamente no momento em que Jorge Jesus e Bernardo Silva concediam coletiva de imprensa, na noite da última sexta-feira, para falar sobre o confronto diante da Dinamarca pela Liga das Nações da Europa, o que levantou questionamentos sobre se o jogador queria passar a mensagem de que está ignorando o treinador após a crise entre eles, que o levou a se aposentar da seleção.

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Ronaldo publicou em sua conta no Instagram uma foto ao lado de dois amigos durante a prática de golfe, no momento em que a coletiva de imprensa da seleção de Portugal estava prestes a começar, em preparação para o confronto com a Dinamarca.

Após alguns dias passados em Portugal, onde esteve em sua mansão na região de Quinta da Marinha, em Cascais, Ronaldo voltou à capital saudita, Riade, para dar continuidade ao seu interesse pelo golfe, que parece ter se tornado seu mais novo hobby ao lado do futebol.

Ronaldo não estava sozinho durante seu passeio pelo campo de golfe, já que foi acompanhado por José Semedo, diretor-executivo do clube saudita Al-Nassr, além de Simão Coutinho, diretor esportivo do clube.

Instagram

O aparecimento de Ronaldo em Riade acontece dias após o anúncio do fim de sua trajetória internacional com a seleção de Portugal, dando início a uma nova fase longe do ambiente da seleção, no momento em que seus ex-companheiros se preparam para disputar o primeiro jogo de Portugal após sua ausência, diante da Dinamarca.

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Jesus fala sobre a homenagem a Ronaldo

Na coletiva de imprensa, Jesus afirmou que Cristiano Ronaldo seguirá sendo uma lenda na história do futebol português, ressaltando a importância de que ele continue a apoiar as novas gerações.

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Jesus falou sobre a iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol relacionada à homenagem a Cristiano Ronaldo durante o confronto com a Dinamarca, dizendo: "Isso está dentro da responsabilidade da Federação Portuguesa, especificamente dos meus departamentos de futebol e de assuntos esportivos, além do presidente da federação".

E acrescentou: "Acho que essa ideia é excelente, pois ninguém pode esquecer os 23 anos que Cristiano passou com a seleção, e o que ele ofereceu e representou no mundo do futebol, seja com a seleção ou com os outros clubes".

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Reportagens da imprensa portuguesa indicaram ontem, quinta-feira, que todos os jogadores da seleção portuguesa entrarão em campo antes do jogo contra a Dinamarca vestindo a famosa camisa número 7 que ficou associada a Ronaldo, em uma iniciativa de homenagem sem precedentes em celebração ao legado histórico do craque com a seleção de seu país.

Jesus prosseguiu: "Não trabalhei com Cristiano por apenas uma semana, mas passei com ele um ano inteiro, e por isso sei muito bem o quão importante ele é, não apenas para os novos jogadores, mas também para os jovens em diferentes partes do mundo".

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E continuou: "Acho que é uma ideia excelente continuarmos a não esquecer que ele é uma lenda do futebol português. Já não sei mais o que vai acontecer, só ele sabe".

Sobre as opções ofensivas disponíveis diante da ausência de Cristiano Ronaldo, e sua opinião a respeito de Gustavo Varela e Fábio Silva, Jesus disse: "Os dois jogadores têm características diferentes. Gustavo Varela é um atacante de referência, e se assemelha bastante a Gonçalo Ramos".

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E explicou: "Já o Fábio tem uma maior capacidade de movimentação, e sabe como conduzir o ataque sozinho. E, como eu disse, ele joga muitas vezes no Borussia Dortmund como segundo atacante, e por isso o escolhemos na primeira lista, pois vimos que ele tem características diferentes das de Cristiano e de Gonçalo Ramos".