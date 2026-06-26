Com um novo contrato... O Al-Nasr salva seu craque das tentativas do Al-Hilal e do Al-Ittihad

O Al-Nasr está prestes a manter seu craque, apesar das propostas que recebeu nos últimos tempos, especialmente do Al-Hilal e do Al-Ittihad.
Reportagens da imprensa haviam confirmado que o Al-Hilal e o Al-Ittihad entraram em negociações sérias com Abdulrahman Gharib, ponta do Al-Nasr, com o objetivo de contratá-lo sem custos, após o término de seu contrato com o “Al-Alamy” no final deste mês.
O jornal saudita “Al-Youm” informou que o Al-Nasr conseguiu, de fato, renovar o contrato de Abdulrahman Gharib por mais três anos, para que ele permaneça na equipe até 2029.
O jornal esclareceu que o jogador de 29 anos assinou o novo contrato em uma reunião com o diretor executivo José Semedo e o diretor esportivo Simão Coutinho, nas últimas horas.
Isso ocorre após as excelentes atuações de Gharib pelo Al-Nassr na última temporada, especialmente na Liga dos Campeões da Ásia 2, onde foi a figura de destaque que ajudou a equipe a se classificar para a final.