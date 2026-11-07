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Em sua estreia na Champions League, Yanik Spalt tem uma atuação de alto nível. Será que o jovem pode resolver um dos grandes problemas do VfB Stuttgart?

Na noite de terça-feira, o VfB Stuttgart sofreu contra o Galatasaray sua primeira derrota nesta temporada da Champions League. Em uma partida na qual os alemães jogaram bem na maior parte do tempo, o placar ao fim dos 90 minutos foi de 2 a 0 (2 a 0) para o adversário. Isso também aconteceu porque, como tantas vezes nesta temporada, o Stuttgart não conseguiu transformar suas boas jogadas em gols e desperdiçou grandes chances, como as duas bolas de Jamie Leweling na trave no início do jogo.

A derrota fora de casa para os experientes turcos, porém, não é um grande drama esportivo para a equipe do técnico Sebastian Hoeneß. Nos três jogos disputados até agora na Champions, o VfB somou sete pontos, incluindo um conquistado na boa atuação diante do favorito Atlético de Madrid. Sem dúvida, o time gostaria de ter conquistado os três pontos contra o Gala e dado, assim, um passo enorme rumo à fase intermediária. Com dez pontos, seria muito difícil tirar do Stuttgart uma vaga no mata-mata, ainda com quatro partidas por disputar. A equipe deixou essa oportunidade escapar em Istambul.

Ao mesmo tempo, o Stuttgart pôde levar muitos pontos positivos do jogo no Rams Park. Assim como na vitória por 4 a 2 sobre o Bayer 04 Leverkusen pela Bundesliga no fim de semana passado, o VfB convenceu pelo futebol apresentado durante boa parte da partida. Depois de atuações por vezes sem inspiração e desordenadas no início da temporada, acompanhadas de derrotas para Hoffenheim, Hamburgo e Mönchengladbach, a equipe parece estar ganhando entrosamento aos poucos e executando cada vez melhor o plano tático de Hoeneß.

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Além disso, o técnico do Stuttgart deve ter constatado que conta, desde este verão, com uma promessa em seu elenco: o jovem Yanik Spalt. Apesar da idade ainda relativamente baixa, ele já mostra características que podem ajudar a resolver um dos grandes problemas do VfB.

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Como foi a estreia de Yanik Spalt na Champions League pelo VfB Stuttgart?

Contra o Galatasaray, a entrada do austríaco de 19 anos foi até um pouco inesperada. Sua substituição só se tornou necessária quando o ex-capitão Atakan Karazor precisou deixar o gramado aos 17 minutos, após sentir incômodos na coxa. Spalt foi, portanto, lançado direto na intensa atmosfera do estádio em Istambul. Ainda assim, em sua primeira partida na Champions League e sob condições difíceis, teve uma atuação surpreendentemente boa.

O jogador do VfB pouco se abalou com o barulho ensurdecedor das arquibancadas. Não se escondeu, disputou todas as bolas, pediu passes e procurou avançar com coragem repetidas vezes. "Foi excelente", elogiou o companheiro Deniz Undav, que, no calor do momento, chegou a esquecer que o meio-campista central estava longe de ser um veterano com dezenas de jogos na Champions League. "Tive a sensação de que ele era um veterano. Queria todas as bolas, entrou nas disputas, quis girar com a bola. Tiro o chapéu. Ainda mais naquele estádio, com aquela atmosfera."

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Os dirigentes da área esportiva fizeram avaliações semelhantes. Enquanto Hoeneß viu uma atuação "extraordinariamente boa e madura" de seu comandado, o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth afirmou: "Há lugares mais silenciosos para estrear na Champions League. Logo depois de entrar, ele teve uma disputa de bola, encarou-a com determinação e venceu. São momentos que passam pela sua cabeça à noite. Estar tão presente em um jogo desses é extraordinário. Foi um momento muito especial para ele."

Getty Images

Yanik Spalt pode resolver um grande problema do VfB Stuttgart?

Já na pré-temporada havia indícios de que Spalt teria um papel maior entre os profissionais do Stuttgart nesta temporada. Ele acumulou um número considerável de minutos nos amistosos contra TSG Balingen, Kickers Offenbach, FC Fulham e FC Paris, e sua atuação diante dos franceses chamou atenção em especial. Na ocasião, Wohlgemuth também viu uma atuação "muito, muito boa" do jovem austríaco. Depois disso, Spalt foi incorporado definitivamente ao elenco profissional e esteve entre os relacionados em 11 dos 14 jogos oficiais da equipe principal desde então.

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Sua estreia entre os profissionais veio na segunda rodada da Bundesliga, quando entrou nos minutos finais da partida em casa contra o 1. FC Köln. Uma semana depois, ficou 55 minutos em campo no jogo fora de casa contra o Hoffenheim. Diante do Galatasaray, Spalt atuou por 72 minutos, um tempo consideravelmente maior do que em suas partidas anteriores com a camisa do VfB.

E a tendência é que isso não mude muito no futuro próximo. Do ponto de vista do VfB, a evolução repentina de Spalt chega quase como um golpe de sorte, já que o meio-campo central é justamente o ponto fraco da equipe nesta temporada. Depois de acertar, ainda no início da janela de transferências de verão, a contratação sem custos de Grischa Prömel, do TSG Hoffenheim, o planejamento para as posições à frente da defesa parecia, a princípio, concluído.

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A saída tardia de Chema Andres, porém, criou de repente uma carência de jogadores para o VfB. No último dia da janela, o Brighton & Hove Albion, clube da Premier League, pagou cerca de 22 milhões de euros ao Stuttgart pelo jovem espanhol. Para atuar ao lado do titular Stiller, Hoeneß apostou inicialmente em Prömel, jogador que desejava contratar, mas a dupla ainda não encontrou o entrosamento esperado pelo técnico. Prömel, sobretudo, segue muito abaixo das expectativas. Por isso, Karazor, destituído da faixa de capitão no verão, voltou a ocupar a vaga ao lado de Stiller por um período.

Agora, a situação ficou ainda mais complicada. Stiller precisou ser substituído no intervalo do jogo da Copa da Alemanha contra o SC Paderborn, há uma semana e meia, e está fora por tempo indeterminado devido a uma lesão na região dos adutores. Karazor, por sua vez, sofreu uma contusão muscular contra o Gala e, ao que tudo indica, não estará disponível para o jogo de sábado contra o Werder Bremen.

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Isso dá a Spalt a oportunidade de seguir mostrando que merece espaço. Hoeneß já afirmou na noite de terça-feira que o austríaco "se credenciou para jogar mais vezes". Contra o Bremen, ele pode ser titular pela primeira vez.