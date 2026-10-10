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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
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Com um erro bizarro: o clássico coloca Martinelli e Watkins no trono do Al-Hilal na Roshan

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
O. Watkins
G. Martinelli
Arábia Saudita
England
Brasil

Dupla da Premier League brilha no Campeonato Saudita

O brasileiro Gabriel Martinelli e o inglês Ollie Watkins, estrelas do Al-Hilal, souberam aproveitar a ausência de seu companheiro, o sérvio Sergej Milinković-Savić, para tomar-lhe o trono na Roshn Saudi League.

O Al-Hilal recebeu seu rival Al-Ittihad neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

Martinelli abriu o placar para o Al-Hilal aos 11 minutos de jogo, após desviar para dentro das redes do goleiro sérvio Predrag Rajković um cruzamento rasteiro de Watkins.

Watkins marcou o segundo gol ele próprio aos 30 minutos de jogo, após aproveitar um erro bizarro do português Danilo Pereira, zagueiro do Al-Ittihad.

O outro meio-campista português, Rúben Neves, lançou uma bola cruzada que Pereira tentou controlar, mas falhou, permitindo que o atacante inglês a roubasse e a mandasse para dentro das redes.

Com isso, Martinelli e Watkins se tornaram os artilheiros do Al-Hilal na atual temporada da Roshn Saudi League, com 4 gols, empatados com Savić, que ficou de fora da partida por causa de uma lesão.

A dupla brilhou justamente nas duas últimas partidas, com o ponta brasileiro marcando um hat-trick contra o Al-Taawoun, na rodada passada, enquanto o atacante inglês marcou dois gols e deu duas assistências na mesma partida.

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