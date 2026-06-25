Com um décimo do salário de Ronaldo... O Al-Hilal entra na disputa pela contratação de Mohamed Salah

O Al-Hilal entrou na disputa para contratar o egípcio Mohamed Salah, astro do Liverpool, durante a próxima janela de transferências de verão.

Mohamed Salah havia anunciado anteriormente o fim de sua trajetória no Liverpool, após nove anos no estádio de Anfield, o que fez com que seu nome fosse associado a uma possível transferência para vários clubes da Liga Saudita, com destaque para o Al-Ittihad.

O renomado jornalista Bruno Andrade revelou, pela rede “ESPN”, que o Al-Hilal entrou com tudo na disputa para contratar Mohamed Salah, que se tornou seu principal alvo na janela de transferências, diante da intenção do clube de contratar um novo atacante para a próxima temporada.

Andrade explicou que o “Al-Hilal” oferecerá ao astro egípcio um contrato de três anos, com um salário total de 60 milhões de euros, o que significa que ele receberá 20 milhões de euros por temporada.

Com isso, Mohamed Salah receberá cerca de um décimo do salário que o astro português Cristiano Ronaldo recebe no Al-Nassr, clube no qual ele ganha 200 milhões de euros por ano, conforme revelaram reportagens anteriores da imprensa.

Além disso, o salário que o astro egípcio receberá no Al-Hilal é inferior ao que recebia no Liverpool, onde ganhava mais de 24 milhões de euros por ano, segundo relatos da imprensa.

Vale lembrar que o nome de Mohamed Salah foi associado a uma transferência para a Liga Saudita desde o início da campanha de contratação de estrelas no verão de 2023, mas ele preferiu renovar com o Liverpool antes de encerrar recentemente sua trajetória no clube inglês.