Com um astro marroquino à frente... Mancini mobiliza as armas do Al Sadd para o confronto contra o Al Hilal

O clube catariano Al-Sadd segue para a cidade de Jeddah para disputar as eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, com uma lista de 24 jogadores, entre os quais 10 profissionais estrangeiros.

O Al Sadd anunciou, em seu site oficial, a lista que partirá hoje, sábado, para Jeddah, em preparação para o esperado confronto contra o Al Hilal saudita, que será disputado no Estádio Príncipe Abdullah Al Faisal, nas oitavas de final. A equipe deve chegar dois dias antes da partida para se preparar da melhor forma possível.

O vencedor do confronto entre Al-Sadd e Al-Hilal se classificará para as quartas de final, onde enfrentará o clube japonês Vissel Kobe, em uma competição cujas fases decisivas serão disputadas em Jeddah.

Ziyech no centro das críticas... Declínio técnico e eventos externos acirram o clima

Após a crise entre Marrocos e Senegal... a África muda para sempre

Golpe duro... Bayern de Munique perde seu craque contra o Real Madrid

Enzo Fernández apaga o fogo de Madrid... e seu agente encerra a polêmica com o Chelsea



As escolhas do técnico italiano Roberto Mancini incluíram um conjunto de nomes de destaque, liderados pelo brasileiro Paulo Otávio na lateral esquerda, seus compatriotas Giovanni Henrique na ala direita, Claudinho na meia-ataque e Roberto Firmino no ataque.

A lista também incluiu o marroquino Romain Saïss na zaga, o uruguaio Agustín Soria no meio-campo, o atacante espanhol Rafa Mochica, o lateral-direito francês Younes El Hannach, o ponta holandês Javiero Delroson e o meio-campista malinês Mohamed Camara.

A lista incluiu ainda 14 jogadores catarianos, liderados pelo astro internacional Akram Afif, eleito o melhor jogador da Ásia em 2019 e 2023, além do capitão da equipe, Hassan Al-Haydos, e de Pedro Miguel, lateral-direito da seleção do Catar.

Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdulkarim?

Paris Saint-Germain rouba o gol do Barcelona

Transferências gratuitas... Dupla do Real Madrid e do Barcelona lidera o time de ouro

A lista completa do Al Sadd ficou assim:

"Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohammed, Pedro Miguel, Roman Saís, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mochica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes Al-Hanash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khokhi Boualam, Hassan Al-Hidous, Mohamed Al-Bakri, Abdullah Al-Yazidi”.