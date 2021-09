Com 'Turim no coração', retorno de Pogba para a Juventus é possível

Querido pela torcida da Velha Senhora após boa passagem entre 2012 e 2016, o francês pode retornar um dia

Segundo o empresário Mino Raiola, Paul Pogba estaria aberto a retornar à Juventus já na próxima janela de transferências.

Praticamente revelado pelo clube, tendo chegado com 19 anos em 2012 e se transformado em um dos maiores meio-campistas da atualidade, o francês deixou a Itália em 2016, mas não conseguiu ter o mesmo impacto no Manchester United.

O contrato de Pogba com os Red Devils se encerra ao final da temporada 2021/22 e o jogador ainda não chegou a um acordo com o clube para a renovação.

Assim, em tese, ficaria livre no mercado para assinar com qualquer equipe. E mesmo com rumores do PSG interessado, segundo Raiola, Turim ainda seria o destino preferido do francês.

É claro: tudo pode ser encarado como uma tática de negociação, já que Pogba ainda está conversando com o Manchester United para renovar seu vínculo - ainda mais agora, com as chegadas de nomes como Jadon Sancho e Cristiano Ronaldo. De qualquer jeito, onde há fumaça, há fogo, e Raiola parece começar a fazer a roda do mercado girar.

"Paul Pogba ficará livre em junho, então, estamos conversando com o Manchester e veremos o que acontecerá," explicou o agente em entrevista concedida à RAI Sport. "Turim está no seu coração. Existe uma chance de que Pogba retorne à Juventus, mas também depende do clube."

Com sete assistências em quatro jogos pelo Manchester United, nesta temporada da Premier League, segue impressionando dentro de campo em um começo explosivo para 2021/22. Os Red Devils voltam aos gramados neste próximo domingo (19), às 10h (de Brasília), contra o West Ham, em Londres.