Com três brasileiros na mira, Dodô poderá escolher melhor proposta

Jogador, que pertence ao Sampdoria ainda não definiu sobre o futuro, mas o Peixe aguarda desfecho positivo

De olho nas competições que tem pela frente em 2019, o Cruzeiro busca um lateral no mercado para disputar a posição com Egídio pelolado esquerdo. E o nome que desperta o maior interesse do clube é o de Dodô, do Santos. No entanto, é desejo do Peixe a permanência do atleta, que ainda não ouviu um sinal positivo do atleta.

O time paulista se acertou com o Sampdoria, dono dos direitos de Dodô, mas ainda aguarda uma definição do atleta. O Cruzeiro acompanha o desfecho da negociação ao lado do Flamengo, outro clube que demonstro interesseno jogador.

Aos 26 anos, Dodo participou de 53 jogos pelo Santos e marcou um gol. Ele é tido como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na posição e, ao que parece, estuda o melhor destino para a próxima temporada.