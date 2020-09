Com Tottenham e Everton, Mourinho e Ancelotti buscam recuperar grandezas

Em outros tempos, os dois técnicos já foram vistos como os melhores do mundo. Hoje, em times emergentes no atual cenário, buscam recuperar o crédito

A Premier League está de volta. A primeira rodada da temporada 2020/21 começou nesse sábado (12) e continuará no domingo e na segunda-feira. No domingo (13), o Tottenham recebe o Everton, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres e colocará frente a frente, mais que times com grandes estrelas, dois dos maiores treinadores da história recente do futebol, embora já não estejam mais nos respectivos auges. José Mourinho é o técnico dos Spurs, enquanto Carlo Ancelotti comanda os Toffees, que prometem um jogo intenso na abertura do certame.

Tanto Mourinho quanto Ancelotti têm uma missão bastante difícil para essa temporada recém-iniciada: trazer de volta o prestígio e a glória (para seus clubes e para eles mesmos).

O , localizado na cidade de , é um dos mais tradicionais times ingleses em atividade. O clube azul foi nove vezes campeão da primeira divisão nacional e conta com nomes muito importantes em sua história, como é o caso de Dixie Dean, detentor do recorde de mais gols em uma única temporada, quando balançou as redes 60 vezes em 39 partidas, na campanha de 1927/28.

Mais times

Já o , importante clube da área norte de Londres, também conta com uma história de glórias. Duas vezes campeão da primeira divisão inglesa e duas vezes vencedor da Taça da Uefa (atual ), a instituição, porém, está desde 2008 sem levantar nenhum caneco. A seca do é ainda mais longa e se estende desde 1995.

Mauricio Pochettino levou o Tottenham a um outro patamar de competitividade e estilo de jogo. O treinador argentino teve sua passagem pelos Spurs coroada com a finalíssima da 2018/19, na qual o Liverpool foi vencedor. Pouco tempo depois desse momento histórico, o time caiu de produção e Pochettino caiu junto. Para o seu lugar foi anunciada a contratação de José Mourinho, que pensa o jogo de uma forma completamente diferente de Pochettino. Com um futebol "mais feio" ou "mais rústico", o time de Londres apostou na experiência do português para voltar a trazer títulos ao norte de Londres.

Já no Everton, depois de passar por vários treinadores com ideias de jogo distintas, decidiu que era hora de fazer um investimento maior e trazer um tricampeão da Champions League. Carlo Ancelotti desembarcou em Liverpool em dezembro de 2019 e já conquistou a torcida, embora com um futebol questionável em diversos momentos.

O último título de expressão de Ancelotti e Mourinho vieram no mesmo ano: em 2017. O português levou o à conquista da Europa League, enquanto o 'Carleto' deu sequência à dinastia do de Munique na .

Acontece, porém, que desde antes desses títulos, os dois técnicos já começavam a sofrer questionamentos. Ideias de que ambos estariam "ultrapassados" começaram a surgir entre os que acompanham o futebol. A chance que Mourinho e Ancelotti têm em times com menor pressão, mas com bastante dinheiro para investir, é a de recuperar seu próprio prestígio e o prestígio dos clubes que confiam na experiência dos dois treinadores.

Mais artigos abaixo

Em entrevista coletiva antes do duelo, Mourinho foi perguntado a respeito do Everton e deu declarações contundentes. Para o português, os Toffees devem brigar pelo top 6 da Premier League. E mesmo em meio a chegada de tantos nomes importantes, o maior reforço para o Everton era o próprio Ancelotti.

"A melhor contratação foi o Carlo [Ancelotti]. Quando um treinador com a dimensão dele vai para um clube não é para conseguir a manutenção ou ficar no meio da tabela. Agora contrataram de maneira inteligente, jogadores que já conhecem o Carlo, por isso sim, serão opositores diretos", declarou Mourinho a respeito.

O que se verá nos gramados londrinos nesse domingo deve ser o primeiro dos muitos desafios que ambos os técnicos terão para trazer clube e carreira pessoal para o patamar no qual estão acostumados: o de títulos.