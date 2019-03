Com time definido, Flamengo viaja à Bolívia para estreia na Libertadores

Equipe treinou neste domingo e Arrascaeta foi mantido entre os titulares

Com time definido para a estreia na Copa Libertadores, o Flamengo embarcou neste domingo (3) para a Bolívia, onde irá enfrentar o San José na próxima terça-feira (5).

Antes do embarque, a equipe treinou na Gávea e o técnico Abel Braga repetiu a equipe que enfrentou a Portuguesa: Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel.

Por outro lado, Rhodolfo, com desgaste muscular, e Uribe, com uma torção no tornozelo direito, ficaram no Brasil para dar seguimento aos tratamentos e desfalcam a equipe na primeira partida da competição continental.