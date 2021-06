Com teste de Covid “inconclusivo”, Arrascaeta vai fazer novo exame no Uruguai

O uruguaio terá seu futuro definido para os próximos jogos da seleção nesta quarta-feira (02)

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) emitiu um comunicado noticiando o corte de Giorgian De Arrascaeta dos jogos contra Paraguai e Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. O jogador do Flamengo testou positivo para Covid-19 no exame PCR realizado pelos uruguaios. Para o lugar de Arrascaeta, a AUF informou a chegada de Brian Ocampo.

No entanto, de acordo com informações obtidas pela Goal, os departamentos médicos de Flamengo e Uruguai acreditam que o diagnóstico do teste de Arrascaeta pode ser um “falso positivo”, até porque o resultado do seu primeiro teste deu “inconclusivo”. Arrascaeta, portanto, ainda não foi cortado do selecionado charrúa. Ao menos não até esta quarta-feira (02), quando o meia vai passar por um novo teste.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No final de maio, o flamenguista foi visitou a comunidade da Rocinha e, sem máscara, confraternizou com seus fãs e posou para fotos. O meia já havia contraído o novo coronavírus em 2020, em meio a um surto de casos dentro do elenco do Flamengo em setembro daquele ano.

Em entrevista recente à rádio 970 Universal, do Uruguai, Arrascaeta disse não apoiar a realização da Copa América no Brasil em meio ao alto número de infectados: “Eu acho que agora não é o momento indicado para jogar. Mas nós não podemos fazer nada”, disse na ocasião.