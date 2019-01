Com Sornoza, Corinthians atinge limite de estrangeiros imposto pela CBF

Além do equatoriano, Timão conta com o também recém-contratado Boselli, o chileno Araos e os paraguaios Sergio Díaz e Romero

Com as chegadas de Mauro Boselli e Junior Sornoza, o Corinthians chegou ao limite de cinco jogadores estrangeiros imposto pela CBF. De acordo com a entidade, apenas cinco gringos podem ser relacionados por partida para competições nacionais.

Além do argentino Boselli e do equatoriano Sornoza, o Corinthians conta com o chileno Ángelo Araos e os paraguaios Romero e Sergio Díaz. Se novos estrangeiros acertarem com o Timão e nenhum dos atuais deixar o clube, Fábio Carille terá de cortar um desses atletas em cada duelo.

O que podem mudar a situação é o futuro incerto de Romero no Corinthians. Com contrato apenas até o fim de julho, o paraguaio ainda não acertou sua renovação. Os dirigentes alvinegros encontram dificuldades para tratar com seus agentes da OTB.