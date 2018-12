Com sondagem do Flamengo, agente viaja à Itália para decidir futuro de Gabigol: "Tudo é possível"

Atacante tem interesse do Rubro-Negro mas ainda possui vínculo com a agremiação italiana

Depois de 27 gols em 52 jogos, o atacante Gabriel Barbosa tem sua situação observada de perto pelo Flamengo e, por isso, seu empresário, Wagner Ribeiro, viajou à Itália para saber os planos da Inter de Milão para o jogador.

"Tudo é possível", disse de maneira breve o agente.

Em evento de premiação do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 do Santos nesta temporada deu sinal positivo a um interesse do Rubro-Negro, o que teria dado otimismo aos cariocas na negociação.

"Ainda não sei o que vai acontecer. Sinto esse carinho deles aqui mesmo, nas ruas, e nas redes sociais. Tenho vontade de jogar no Flamengo, só não sei quando isso vai acontecer", confirmou o jogador.

O atacante permanece de férias no Brasil, onde participará de jogo beneficente no dia 22 de dezembro, no Rio de Janeiro, antes de se reapresentar aos Nerazzurris em 7 de janeiro.