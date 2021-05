Com sintomas gripais, técnico Tiago Nunes não comanda o Grêmio contra o Ceará

Na sexta-feira, o técnico Tiago Nunes testou negativo para a covid-19

O técnico Tiago Nunes é a nova baixa do Grêmio para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Ceará. O treinador gremista apresentou sintomas gripais e, por isso, foi vetado pelo departamento médico tricolor para a viagem até Fortaleza.

Na sexta-feira, Tiago Nunes testou negativo para a covid-19, mas, por precaução, o comandante gremista ficou sob observação, em Porto Alegre. O auxiliar técnico Evandro Fornari estará à frente da equipe diante do Ceará.

Na sexta, os jogadores Ferreira, Luiz Fernando, Diego Souza e Rafinha testaram positivo para a covid-19. Além dos quatro atletas, o treinador de goleiros, Mauri Lima, também foi diagnosticado com coronavírus.

No caso do atacante Diego Souza esta é a segunda vez que o atleta é diagnosticado com covid-19. No início do mês de maio do ano passado, o jogador teve o resultado do teste positivo e cumpriu o período de quarentena no Rio de Janeiro, onde estava passando as férias.

Todos os membros da equipe gremista já iniciaram o período de isolamento e irão desfalcar o time nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, além dos dois jogos contra o Brasiliense, pela Copa do Brasil.