Com seu nono gol na Premier League, o holandês se destaca como forte candidato à seleção holandesa

Zian Flemming marcou no domingo seu nono gol na Premier League nesta temporada. No entanto, seu gol não surtiu grande efeito: em parte devido a um hat-trick de Morgan Gibbs-White, o Burnley acabou sofrendo uma dura derrota para o Nottingham Forest por 4 a 1.

Detalhes:

O Burnley, que no domingo lutava pela última esperança de permanecer na primeira divisão, começou com dois holandeses no time titular. Além de Flemming, Quilindschy Hartman também esteve em campo desde o início no City Ground.

Foram exatamente esses dois jogadores que deram a vantagem ao Burnley em campo adversário. Hartman avançou pela esquerda até a área. Com o pé esquerdo, o ex-jogador do Feyenoord cruzou, e Flemming, também com o pé esquerdo, mandou a bola para o fundo da rede: 0 a 1.

No segundo tempo, o Nottingham Forest, que também ainda luta para se manter na primeira divisão, colocou as coisas em ordem. Foi Gibbs-White quem se destacou como o grande protagonista.

O inglês marcou três gols em um intervalo de apenas quinze minutos. Aos oito minutos do tempo de acréscimo, Igor Jesus definiu o placar final: 4 a 1.