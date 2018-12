Com saudades da torcida, Muralha sonha com retorno ao Flamengo

Goleiro não renovará o contrato no Japão e desenha reconquistar os Rubro-Negros

Alex Muralha foi do céu ao inferno no Flamengo. Depois de um bom ano, onde até chegou na Seleção Brasileira, o goleiro atravessou fase tão ruim que acabou sendo emprestado pelo Rubro-Negro. No entanto, com a experiência no Japão, o arqueiro pretende recuperar a confiança da torcida.

"Meu desejo é voltar para o Flamengo, dar o meu melhor, trabalhar bastante, estou com saudade daquela torcida no Maracanã", disse Muralha em entrevista a TV Globo.

Muralha também comentou o "pesadelo" que viveu com os momentos ruins no Rubro-Negro.

"Foi um pesadelo. É difícil você conseguir separar tudo isso mesmo sendo profissional, mesmo sabendo que pode acontecer tudo dentro de um campo de futebol. É uma situação que não recomendo a ninguém".