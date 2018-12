Com salários atrasados no Besiktas, Love é especulado no Flamengo

Atacante, no entanto, não recebeu contato de nenhum clube brasileiro até o momento, mas pode deixar a Turquia nesta janela

Ainda sem anunciar nenhum jogador, a diretoria do Flamengo se vê sendo alvo de várias especulações. A última, no entanto, é um caso antigo, trata-se de Vagner Love. O atacante, que está enfrentando problemas financeiros no Besiktas, da Turquia, foi colocado como um dos alvos do time Rubro-Negro para a temporada 2019.

Com salários atrasados, o time turco perdeu recentemente o zagueiro Pepe, que está na mira do Wolverhampton, para a janela de transferências do inverno europeu. Outros jogadores também podem deixar o clube por conta da situação, incluindo o artilheiro do amor.

Aos 34 anos, Love soma duas passagens pelo Flamengo e 47 gols em 81 jogos. O jornal Extra, em contato com pessoas ligadas ao atleta, afirmou que o atacante não recebeu contato de clubes brasileiros.