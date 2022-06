Com Roger Machado no "condicional", Grêmio coloca Renato Gaúcho e Lisca em lista de substitutos

Futuro do atual técnico dependerá de resultado contra o Vasco, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro

O futuro de Roger Machado no Grêmio entrou no condicional. O técnico foi mantido no cargo após o empate em 0 a 0 diante do Vila Nova, pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas dificilmente resistirá em caso de um resultado ruim contra o Vasco da Gama, nesta quinta-feira (02), no Rio de Janeiro.

Segundo soube a GOAL, o Grêmio já discute os nomes dos potenciais substitutos de Roger. Renato Gaúcho e Lisca são os preferidos no momento. O primeiro, o mais vitorioso técnico que já passou pelo Tricolor Gaúcho traz divergências internas.

Uma parte dos dirigentes entende que o fato do clube estar na segunda divisão hoje é reflexo da saída de Renato Gaúcho. No diagnóstico feito pela diretoria, ter entregado a chave do CT ao treinador durante o tempo em que esteve a frente do Grêmio foi um erro, já que quando o comandante deixou o Tricolor Gaúcho, todos os processos foram com ele.

Por outro lado, há quem defenda que ninguém conhece o Grêmio melhor que ele e para retomar o caminho da primeira divisão, Renato seria o nome mais certeiro, mesmo que para isso tenha que receber novamente as chaves do CT e participar de todos os processos dentro do clube.

Lisca é visto como outra solução e tem a simpatia de boa parte da torcida. O técnico está sem clube desde que deixou o Vasco, em setembro do ano passado, e é considerado um especialista em Série B. O nome do técnico, inclusive, já foi pauta no clube na reta final do Brasileirão do ano passado e no final da temporada, antes da opção por Roger Machado.

Com 13 pontos, o Grêmio é atualmente o quinto colocado na tabela de classificação da Série B, atrás de Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport. O time de Roger Machado tem apenas 48.1% de aproveitamento na competição e vive um momento de forte pressão.