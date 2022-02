Com Roger Machado, Grêmio quer "fazer mais com menos dinheiro" na busca por reforços

A mudança na comissão técnica vai fazer a direção do Grêmio mudar o planejamento e voltar os olhos para o mercado em busca de reforços. Nesta quinta-feira aconteceu a primeira reunião de trabalho entre o técnico Roger e os dirigentes de futebol, onde foi debatido o planejamento para temporada e a possibilidade de contratar mais reforços.

“Só conversei com o Roger para definir a sua contratação. Não tivemos tempo de conversar sobre o planejamento do ano. Vamos fazer isto nesta quinta-feira. Já sei que ele gosta muito do elenco, mas vamos conversar sobre a necessidade ou não de buscar mais reforços”, destacou Denis Abrahão, vice de futebol do Grêmio

O principal obstáculo para realizar mais contratações é a falta de dinheiro em caixa. O presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, já declarou que é preciso economizar o máximo e em todas as áreas do clube para poder continuar mantendo em dia os salários. A ordem do mandatário gremista é: administrar sem dinheiro e fazer mais com menos.

No departamento de futebol a avaliação é de que existe a necessidade de mais contratações para fechar o elenco. Um lateral direito, um zagueiro, um meio campista e um atacante de lado de campo são os objetivos.

Mas para efetivar estas contratações a direção vai ter que se utilizar da criatividade e buscar jogadores que possam vir a custo zero e dispostos a atuar na segunda divisão.

Um dos nomes que está no radar gremista é o do volante Tche-Tche, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Atlético-MG até o final do Campeonato Mineiro.

Tche-Tche não deve permanecer no Galo e também não deverá ser aproveitado no tricolor paulista, o que abre uma possibilidade do Grêmio fazer uma investida para tentar a sua contratação.

Até o momento, o Tricolor anunciou cinco novos jogadores para a temporada de 2022: o zagueiro Bruno Alves, o lateral-direito Orejuela e o meia Benítez, os três estavam no São Paulo, o lateral-esquerdo Nicolas, que estava no Athletico-PR, e o atacante Janderson, que estava no Atlético-GO.