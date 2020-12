Com retornos importantes, Flamengo encara jogo decisivo para a sequência da temporada

Depois de mais de dois meses, Rubro-Negro terá Rodrigo Caio à disposição; Isla, Diego Ribas e Pedro também retornam

O confronto desta terça-feira (01), contra o , pelo jogo da volta da da América é de extrema importância para o futuro do dentro e fora de campo. Com a expectativa de chegar ao menos até as semifinais, o time de Rogério Ceni pode ganhar tranquilidade no momento em que peças importantes da equipe ficam à disposição. Por outro lado, um revés pode indicar o início de mudanças no departamento de futebol.

A preparação física e o tratamento das lesões estão no olho do furacão, uma vez que a diretoria e a torcida não estão satisfeitos com os resultados apresentados. Internamente, o setor passou por um processo de mudanças mesmo no meio de uma pandemia e um calendário muito apertado.

Para a partida desta noite, Ceni ganhou o retorno de Rodrigo Caio, Pedro, Isla e Diego Ribas. O treinador ainda não confirmou o time titular e pode optar por ter o zagueiro, que não joga desde o dia 22 de setembro, em apenas uma parte do jogo. No caso do atacante, há a possibilidade de ficar no banco de reservas e ser uma opção para o segundo tempo.

Desde a eliminação para o , na Copa do , e as partidas ruins no Campeonato Brasileiro, a diretoria evitou fazer cobranças e preferiu depositar confiança no elenco. Os dirigentes chegaram a blindar o time diante da insatisfação das torcidas organizadas que exigiam um encontro com os representantes da equipe.

POSSÍVEL TIME

Para o confronto desta noite, Rogério Ceni deve optar por começar o jogo com Rodrigo Caio entre os titulares. Na última atividade antes da partida, ele treinou o time com a seguinte formação:

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís, Arão, Gerson, Ribeiro, Vitinho, Arrascaeta e Bruno Henrique. Sendo assim, Pedro ficaria como opção para o segundo tempo.

GABIGOL FORA

Com desequilíbrio muscular, Gabigol segue fazendo trabalhos a parte e fica fora do jogo desta noite. O atleta saiu de campo no primeiro jogo contra o Racing aos 12 do segundo tempo, com dores na coxa. Gabi deve ser preparado para o confronto contra o , pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana.