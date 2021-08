Com renovação com a Juventus, Chiellini pode completar 18 temporadas pelo clube

Foi um dia cheio para Giorgio Chiellini. Primeiramente, pela manhã, reunião com a diretoria. Depois, à tarde, a assinatura da renovação. O capitão da itália, portanto, está agora ligado à Juventus até 2023. Uma assinatura quase óbvia, considerando os serviços oferecidos pelo experiente zagueiro na Euro 2020.

É por isso que, em plena harmonia, a Velha Senhora optou por não interferir nas férias pós-triunfo em Wembley, optando, assim, por uma negociação tranquila. Andrea Agnelli, número um de Continassa, acabou antecipando o acordo - durante a apresentação de Max Allegri.

É uma questão de estímulos: entre o presente e o futuro. Pois, com este acordo, Chiellini tem como objetivo uma temporada significativa no que diz respeito ao momento atual. Tudo isso pensando também na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Nas redes sociais, Chiellini comentou sobre a renovação:

"Ainda há páginas da história da Juventus a serem escritas. Juntos. Até o fim".

O atleta deu ainda entrevista aos canais oficiais da Juventus:

“A maior parte da minha vida aqui? Me faz parecer ainda mais velho. Sou feliz, às vezes parecem formalidades, mas são etapas importantes da minha vida. Cheguei com pouco mais de 18 anos, agora sou um homem de família, maduro e sabendo que tenho gostado de cada momento nestes últimos anos. Espero dar a minha contribuição e ajudar a equipe a conquistar mais títulos, que é o mais importante.

Essa contratação foi uma formalidade, assim que percebi que podia continuar jogando, que meu corpo ainda me permitia jogar, houve a vontade de continuarmos juntos pela relação com a Juventus, vai além de tudo. Nunca questionei meu futuro aqui. Conversamos brincando com Allegri de Livorno, fiquei feliz em vê-lo novamente. Ele me deu e me deu muito. No início da temporada me disseram que ele estava encarregado, estou feliz, ele é a pessoa certa para trazer essa equipe de volta ao topo criando um novo ciclo. Em primeiro lugar no campo, mas do lado de fora também "