Com Real Madrid tranquilo na UCL, Vinícius Jr deve ganhar oportunidade no time titular

Atacante brasileiro pode ganhar chance nesta tarde, contra o CSKA Moscow

Vinícius Júnior pode ser uma das novidades do Real Madrid para o duelo desta tarde, contra o CSKA Moscow, pela Champions League. Já classificado para as oitavas de final e com o primeiro lugar de seu grupo garantido, o Real vai apenas cumprir tabela e deverá ter uma escalação diferente e repleta de reservas contra os russos, já eliminados da UCL, mas ainda lutando por uma vaga na Liga Europa, e o jovem atacante brasileiro pode ganhar uma chance como titular.

Segundo o jornal espanhol AS, o goleiro Keylor Navas, os meias Asensio e Isco e o atacante brasileiro podem ser titulares. E, curiosamente, entre os quatro, quem tem tido mais moral com o técnico Solari é Vinícius Júnior.

Titular na Champions League com Lopetegui, Navas virou reserva com Solari e só jogou dois jogos por todas as competições com o treinador no comando. Em circunstâncias diferentes, ele pode voltar a ser titular na Champions nesta tarde. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Isco, por sua vez, só foi titular em uma oportunidade com Solari e atuou mais de 30 minutos em apenas dois jogos com o treinador. Asensio, por outro lado, teve mais chances, mas só jogou seis minutos na Champions e também não tem sido muito usado pelo comandante.

Vinícius Júnior, por outro lado, tem ganho cada vez mais confiança e é constantemente elogiado por Solari, que pode lhe dar uma chance como titular nesta tarde.

Real e CSKA se enfrentam às 15h55 (de Brasília), desta quarta-feira (12), no Santiago Bernabéu, pela última rodada da fase de grupos da Champions League.