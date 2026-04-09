Com Rashford como arma... O Barcelona espera por um novo milagre contra o Atlético de Madrid

O Barcelona mantém a esperança para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano, apoiando-se em uma estatística histórica protagonizada pelo ala inglês Marcus Rashford.
O Barcelona perdeu em casa, no "Camp Nou", para o Atlético de Madrid (2 a 0), na quarta-feira passada, na partida de ida das quartas de final da competição europeia, e sua missão de chegar às semifinais tornou-se extremamente difícil.
A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, sabendo-se que o vencedor enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e o Sporting de Lisboa nas semifinais.
O jornal catalão “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona enfrentará na próxima terça-feira, no Estádio Metropolitano, um desafio que só aconteceu uma vez na história da Liga dos Campeões: reverter uma desvantagem de dois gols em casa na partida de volta.
E acrescentou que esse desafio só foi superado pelo Manchester United, quando eliminou o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada 2018-2019.
O Manchester United perdeu por 2 a 0 em casa, no Old Trafford, na partida de ida, antes de virar o jogo contra o Paris no Parque dos Príncipes e vencer por 3 a 1, avançando para as quartas de final.
Por coincidência, Marcus Rashford, atual jogador do Barcelona e ex-jogador do Manchester United, marcou o gol que garantiu a classificação dos Red Devils aos 90+4 minutos, de pênalti.
O Manchester United se classificou na época graças à regra do gol fora de casa, que não está mais em vigor atualmente, o que significa que o placar de 3 a 1 não seria suficiente para o Barça contra o Atlético de Madrid para chegar às semifinais.
Vale lembrar que Rashford joga nesta temporada no Barcelona, por empréstimo do Manchester United, e a incerteza ainda paira sobre seu futuro, já que o Barça não chegou a um acordo para comprá-lo definitivamente.