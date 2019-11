Com qual treinador do Barcelona Lionel Messi tem os melhores números?

No Barcelona, Messi teve seis treinadores diferentes e com todos eles fez pelo menos 40 gols

Lionel Messi tem uma carreira de muitos títulos e muitos gols em seus 15 anos como profissional do . Foram 33 troféus levantados, 608 gols marcados e 245 assistências. Nesse período, Messi atuou sob o comando de seis treinadores, sempre garantindo pelo menos um título e tendo balançado as redes no mínimo 40 vezes por cada treinador.

Tudo começou com o holandês Frank Rijkaard. Foi sob seu comando que Messi fez sua estreia como profissional e marcou seu primeiro gol com a camisa do Barça. O treinador ficou de 2003 até 2008, quando foi substituído pela lenda do Barça, Pep Guardiola.

Foi durante o reinado de Guardiola que Messi encontrou sua melhor versão. Em 219 jogos, Messi anotou incríveis 211 tentos e deu 84 assistências para gol, o número mais alto de sua carreira sendo comandado por um único técnico. Aquele Barcelona de Guardiola é considerado um dos melhores times de todos os tempos, tanto que em quatro anos, a equipe ergueu 14 troféus, tendo conquistado tudo o que é possível para um clube europeu.

Após a saída de Guardiola, vieram Tito Vilanova e Gerardo 'Tata' Martino. Os dois treinadores conquistaram apenas um título cada e ficaram apenas uma temporada, pelo futebol não convincente, pois vinha da sombra da máquina guardiolesca.

O "renascimento" do Barça veio durante o período de outra lenda do Barça: Luis Enrique. Em 158 partidas, Messi balançou as redes 153 vezes e ajudou aquele Barça a conquistar nove títulos, incluindo a última do clube catalão, em 2015.

Após a saída de Luis Enrique, Ernesto Valverde assumiu o comando do time e desde então conquistou três troféus. Em 112 jogos pelo Barça, Messi fez 101 gols e deu 45 assistências. O grande sonho de Messi é voltar a vencer a Liga dos Campeões e caberá a Ernesto Valverde mais uma tentativa de potencializar a equipe para colocar as mãos no grande objetivo blaugrana.