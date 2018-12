Com propostas na mesa, Diego e Fla vão abrir conversas mas condições de novo contrato será primordial para acordo

Meia tem contrato com o Fla ate junho de 2019 e foi elogiado pelo vice-presidente de futebol

Um dos principais jogadores do Flamengo, Diego tem contrato com o time Rubro-Negro até o meio de 2019, com propostas na mesa, o jogador não esconde o desejo de seguir na Gávea e foi elogiado por Marcos Braz na última quarta-feira(19), na cerimônia de posse da nova diretoria.

Para o vice-presidente de futebol, o camisa 10 é um atleta “muito acima da média” e com calma sentarão para conversar e decidir. No entanto, a diretoria pretende analisar a renovação do jogador com calma, uma vez que a idade avançada e o salário alto contam com empecilho para um novo contrato longo.



(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

É possível que a cúpula de futebol ofereça ao atleta algo parecido com o que foi oferecido a Paolo Guerrero, uma redução salarial e a renovação por mais um ano. Por outro lado, o Internacional igualou as cifras e ofereceu 3 anos para o atacante que também tem idade avançada. Com isso, o camisa 9 trilhou o caminho do Sul.

Em relação a Diego, o tempo de contrato oferecido será importante. Vale lembrar que este ano, o atleta viveu momento complicado no clube, onde perdeu até a posição de titular, mas com postura profissional recuperou no campo sob o comando do técnico Dorival Júnior. O pai do jogador, que também é seu empresário, chega ao Rio para iniciar as primeiras conversas sobre o futuro do camisa 10.